Die neuen Eigentümer der ehemaligen Gaststätte im Kreis Ludwigsburg hatten wohl mit einer Umgestaltung begonnen, aber dafür kein Okay der Behörden.

Stadt stoppt Umbau des früheren Gasthauses Rose in Remseck-Hochberg

Der eine oder andere Hochberger mag vielleicht schon davon geträumt haben, dass die frühere Traditionsgaststätte Rose direkt an der Hauptstraße bald wieder in neuem Glanz erstrahlt und zur Einkehr einlädt. Immerhin konnte man bei einem Blick durch die Fenster erkennen, dass im Innern der seit rund zehn Jahren brach liegenden Wirtsstube plötzlich gearbeitet wurde. Doch aktuell müssen Hämmer, Bohrer und anderes Gerät schon wieder ruhen. An dem Anwesen wurde ein Aushang der Stadt Remseck angebracht, wonach das Vorhaben „baupolizeilich eingestellt“ worden sei.