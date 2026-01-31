An diesem Wochenende steht mit Oktagon 83 in Stuttgart das nächste große MMA-Spektakel an. Alles zur Fight Card, den Uhrzeiten und zur Übertragung im Stream und TV.

Digital Desk: Kai Winderl

Am Samstag, dem 31. Januar 2026, findet das MMA-Spektakel Oktagon 83 in Stuttgart statt. Bereits zum dritten Mal um dritten Mal verwandelt Oktagon die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in eine Kampfsport-Hochburg. Der Hauptkampf des Abends entscheidet über den neuen Oktagon-Champion im Federgewicht. Lokalheld Niko Samsonidse und der österreichische Kämpfer tschetschenischer Herkunft Mochamed Machaev treffen im Titelkampf aufeinander. Außerdem will die Stuttgarterin Alina Dalaslan ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzen

 

Auf der Main Card kommt es zudem zu einer kurzfristigen Änderung: Frédéric Vosgröne fällt verletzungsbedingt mit Schulterproblemen aus. Für ihn springt Alex Poppeck ein und bekommt es mit dem ungeschlagenen Talent aus Honduras, Jesus Samuel Chavarría, zu tun.