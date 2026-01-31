An diesem Wochenende steht mit Oktagon 83 in Stuttgart das nächste große MMA-Spektakel an. Alles zur Fight Card, den Uhrzeiten und zur Übertragung im Stream und TV.
Am Samstag, dem 31. Januar 2026, findet das MMA-Spektakel Oktagon 83 in Stuttgart statt. Bereits zum dritten Mal um dritten Mal verwandelt Oktagon die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in eine Kampfsport-Hochburg. Der Hauptkampf des Abends entscheidet über den neuen Oktagon-Champion im Federgewicht. Lokalheld Niko Samsonidse und der österreichische Kämpfer tschetschenischer Herkunft Mochamed Machaev treffen im Titelkampf aufeinander. Außerdem will die Stuttgarterin Alina Dalaslan ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzen