Alle Informationen zu Oktagon 83 im Überblick:

Veranstaltung : Oktagon 83

: Oktagon 83 Ort : Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart Datum : 31. Januar 2026

: 31. Januar 2026 Start/Uhrzeit: 18 Uhr (Hauptkämpfe ab 22 Uhr)

Oktagon 83 heute live: Übertragung im TV und Stream

Viele Kampfsport-Fans fragen sich, ob das MMA-Event live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten. Die Fight Night in Stuttgart wird ausschließlich im kostenpflichtigen Stream übertragen. Wer die gesamte Veranstaltung sehen möchte, kann den Livestream auf RTL+ einschalten. Dort werden ab 17:25 Uhr alle Kämpfe des Abends übertragen. Hierzu ist ein RTL+ Premium-Abo notwendig.

Alle Infos zur Übertragung des MMA-Spektakels im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV: -

- Livestream: RTL+

Fight-Card: Alle Kämpfe bei Oktagon 83

Insgesamt stehen am heutigen Abend elf Kämpfe auf dem Programm. Im Federgewicht-Titelkampf trifft Samsonidse, BJJ-Schwarzgurt mit einem Kampfrekord von 12-3 auf Machaev (16-2). Der Deutsche blickt auf einen außergewöhnlich harten Weg mit vielen Verletzungen und Comebacks zurück – nun bietet sich ihm die größte Chance seiner Karriere. Sein Gegner aus Österreich gilt als eines der spannendsten Nachwuchstalente Europas. Zudem kommt es zum Fight zwischen dem deutschen Shootingstar Alina Dalaslan und der polnischen Veteranin Karolina Sobek. Mit einem Sieg würde Dalaslan an der Tür zum Titelkampf stehen.

Neben den Fights von Niko Samsonidse und Mago Machaev sowie Alina Dalaslan und Karolina Sobek bieten am Samstag auch weitere Top-Fighter wie Alexander Poppeck, Emilio Quissua, Arijan Topallaj und Lazar Todev explosive Oktagon-Action.

Alle Fights bei Oktagon 83 im Überblick: