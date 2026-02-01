Oktagon MMA 83 hatte am Samstagabend in Stuttgart einges zu bieten. Wer konnte den Titel gewinnen? Wie verlief der Kampf von Alina Dalaslan? Alle Ergebnisse der Kämpfe bekommt ihr hier.
Stuttgart wurde am Samstagabend zum Zentrum des europäischen MMA. Vor rund 13.000 Fans bot Oktagon 83 hochklassige Kämpfe und sensationelle Knock Outs – und aus deutscher Sicht ein Wechselbad der Gefühle. Während der Traum vom ersten deutschen Oktagon-Champion platzte, setzte eine Kämpferin ein dickes Ausrufezeichen: Alina Dalaslan bestätigte ihren Status als große Hoffnung des deutschen Frauen-MMA.