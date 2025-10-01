Wegen einer Bombendrohung bleibt die Theresienwiese heute bis auf Weiteres geschlossen. Ab wann öffnet die Wiesn wieder?

Das Oktoberfest in München bleibt am Mittwoch zunächst bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Grund ist eine Sprengstoffdrohung, die nach Angaben der Polizei München im Zusammenhang mit den Ereignissen im Münchner Norden steht. Dort war am Morgen ein Einfamilienhaus wegen einer Explosion in Brand geraten. In dem Gebäude wurden zudem Sprengfallen entdeckt, die von Spezialkräften entschärft werden mussten.

Hintergrund der Sperrung Die Polizei teilte im 6. Lageupdate auf der Plattform X mit, dass es ein unspezifisches Drohschreiben gebe, das in Verbindung mit dem Großeinsatz in Lerchenau stehe. Aus diesem Grund werde das Festgelände auf der Theresienwiese bis 17 Uhr nicht geöffnet. Auch die Stadt München und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bestätigten diese Maßnahme. Man müsse das Risiko ernst nehmen. Bereits zuvor hatte die Polizei erklärt, dass „mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München“ geprüft würden – darunter auch die Theresienwiese.

In den angrenzenden Bereichen des Festgeländes laufen aktuell Absuchmaßnahmen, außerdem wurden dort arbeitende Personen aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Wie es nach 17 Uhr weitergeht, soll am frühen Nachmittag entschieden werden. Ob das Oktoberfest dann wieder geöffnet werden kann, hängt von den laufenden Ermittlungen und den Sicherheitsbewertungen ab.

Wo gibt es aktuelle Informationen?

Neue Informationen stellen die Polizei München, die Feuerwehr München sowie die Stadt München laufend über ihre offiziellen X-Kanäle bereit.