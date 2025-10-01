Wegen einer Bombendrohung bleibt die Theresienwiese heute bis auf Weiteres geschlossen. Ab wann öffnet die Wiesn wieder?
01.10.2025 - 11:18 Uhr
Das Oktoberfest in München bleibt am Mittwoch zunächst bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Grund ist eine Sprengstoffdrohung, die nach Angaben der Polizei München im Zusammenhang mit den Ereignissen im Münchner Norden steht. Dort war am Morgen ein Einfamilienhaus wegen einer Explosion in Brand geraten. In dem Gebäude wurden zudem Sprengfallen entdeckt, die von Spezialkräften entschärft werden mussten.