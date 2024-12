Die Vertrauensfrage, die der Kanzler für diesen Mittwoch angekündigt hat, weist über sei eigenes Scheitern hinaus. Vertrauensschwund ist ein grundsätzliches Defizit unserer Demokratie, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 10.12.2024 - 15:39 Uhr

Was der gescheiterte Kanzler an diesem Mittwoch in Erfahrung bringen möchte, ist ohnehin ganz offenkundig: Er genießt kein Vertrauen mehr. Jedenfalls fehlt es ihm an einer Mehrheit im Deutschen Bundestag, auf deren Vertrauen er sich stützen könnte, um weiter zu regieren. Es mangelt ihm auch an Vertrauen beim Wahlvolk und selbst bei vielen derer, die 2021 noch für ihn oder seine späteren Koalitionspartner gestimmt hatten. Das verraten aktuelle Umfragen. Die Antwort auf seine Vertrauensfrage erhält er am 16. Dezember. Es wird auf ein Misstrauensvotum des Parlaments hinauslaufen – ungeachtet eventueller taktischer Spielchen, welche die AfD womöglich im Sinn führt.