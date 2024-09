Bundeskanzler Olaf Scholz drängt auf eine schnellere Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Während erste Erfolge erkennbar seien, fordert Scholz zusätzlichen Pragmatismus von Arbeitgebern und Jobcentern.

red/epd 30.09.2024 - 17:22 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dringt darauf, Geflüchtete schneller in Jobs zu vermitteln. Er sagte am Montag in Berlin, dafür brauche es „maximalen Pragmatismus“ und guten Willen auf allen Seiten: bei Arbeitgebern, den Jobcentern sowie den Geflüchteten selbst. Scholz sieht erste Erfolge, verlangt aber weitere Anstrengungen. Für die Integration von geflüchteten Menschen sei Arbeit das entscheidende Kriterium, betonte der Kanzler.