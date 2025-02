Die Oldtimer-Messe Retro Classics in den Messehallen auf den Fildern ist für Fans automobiler Klassiker ein Pflichttermin. Am Donnerstag geht es los. Wir haben vorab die ersten Bilder von Oldies und Ständen.

Die Messehallen auf den Fildern sind geöffnet. Zumindest für die Aussteller und Händler, die sich auf die diesjährige Retro Classics vorbereiten. Oldtimer werden an ihren Platz gerollt, die zum Teil aufwendig gestalteten Stände aufgebaut. Die 24. Auflage der Oldtimer-Messe ist von Donnerstag bis Sonntag Treffpunkt für Liebhaber automobiler Klassiker.

Teilemarkt und Oldtimer-Auktion

Die zahlreichen Automarken- und modell-Clubs, die Oldtimer-Auktion am Samstagnachmittag und der Teilemarkt sind traditionell Publikumsmagnete. Modelle von Porsche und Mercedes ziehen bei der Versteigerung erfahrungsgemäß die größte Aufmerksamkeit auf sich.

Die Veranstalter präsentieren zudem wieder Besonderes. Bei der Sonderschau „American Way of Drive“ etwa dreht sich alles um klassische US-Modelle, Muscle Cars, Hot Rods und Lowrider – „eine Hommage an die legendäre amerikanische Fahrkultur und die Freiheit, die diese Fahrzeuge verkörpern“, wie die Messe die Schau bewirbt. Der Pop-Art-Künstler Christian Rott wird am Stand der Boxer Motor & klassische Automobile GmbH live einen Porsche 928 bemalen – und macht aus einem Serienmodell ein Unikat.

Eine Sonderschau ist dem „American Way of Drive“ gewidmet. Foto: Retro Classics

Auf der Retro werden zudem diverse Jubiläen begangen: In Halle 7 wird der 50. Geburtstag des Opel Ascona B gefeiert. Auch der Manta B debütierte 1975, der Opel Kadett B feiert seinen 60. Geburtstag, der legendäre BMW 507 wird gar 70.