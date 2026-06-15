Cowboyhüte, karierte Hemden und Westernstiefel sind ein eher ungewöhnlicher Anblick auf dem Gelände der Schützengilde Diana. Nicht so am Samstag: Besucher – längst nicht nur aus Rutesheim – schlendern über das Gelände, kommen bei einer deftigen Westernsuppe ins Gespräch und können sich sogar mit Revolvern und Unterhebelgewehren aus der Wildwestzeit in verschiedenen Disziplinen, etwa Schießen auf Büffelscheiben, üben. „Das Westernfest war richtig schön, es war überraschend viel los, es war ja erst das zweite Mal“, erzählt Oberschützenmeister Willi Wendel am Tag danach.

Nur einen Tag später sieht es hier völlig anders aus. Am Sonntag übernehmen glänzender Lack, historische Technik und der Duft von Öl und Benzin die Hauptrolle. Beim Oldtimer-Treffen rollen Fahrzeuge an, die oft deutlich älter sind als ihre Besitzer. Manche haben Jahrzehnte auf dem Buckel. Für die Eigentümer steckt hinter jedem Oldtimer eine Geschichte. Einer der ersten, der an diesem Morgen aufschlägt, ist Kurt Mann mit seinem knallroten Porsche Junior, Baujahr 1960. Mit Beginn seiner Pension hat er sich den Schlepper gekauft und Stück für Stück restauriert. „So Treffen wie heute sind immer schön“, sagt er.

Das Krümelmonster als Sozius. Foto: Julia Grinschgl

Einer der jüngsten Teilnehmer ist David Hering. Der 17-Jährige ist mit seinen Eltern aus Magstadt gekommen – von ihnen hat er die Liebe zu alten Autos geerbt. „Ich saß schon als kleines Kind auf dem Rücksitz – jetzt kann ich endlich selber fahren!“ Er nennt einen 3er-BMW sein Eigen, Baujahr 1989, Wert „um die 40 000 Euro.“ Das Fahrgefühl beschreibt er so: „In so einem alten Auto zu sitzen, ist einfach Autofahren pur, man muss noch alles selber machen. Und man weiß nie so genau, was einen erwartet: Diese Fahrzeuge haben die Laune einer Diva.“

Das Auto schonen oder fahren – das ist hier die Frage

Seine Mutter, Daniela Hering, stimmt ihm lachend zu. Auch sie ist mit ihrem eigenen Wagen da - „ein alter Mercedes, mein absolutes Traumauto. Das wollte ich schon immer fahren, aber es kostete damals 170 000 Mark. Irgendwann hatte ich die Chance, es für einen guten Preis zu kaufen.“ Drei Monate im Jahr darf ihr Schätzchen auf die Straße, danach kommt es wieder in die Garage nach Magstadt.

Hartmut Zoller mit seinem 60 Jahre alten Karman Ghia. Foto: Julia Grinschgl

Davon, sein Auto zu schonen, hält Hartmut Zoller nichts. Er ist mit seinem Karman Ghia von VW aus Mühlacker angereist. „60 Jahre alt, wunderbar zu fahren, einfach herrlich“, schwärmt er. Mit seinem Oldtimer fährt er bis zu 8000 Kilometer im Jahr, auch in den Urlaub nach Tirol. „Es ist wie mit dem eigenen Körper: Was nicht bewegt wird, macht keinen Sinn.“

Oldtimer als Erinnerung an vergangene Zeiten

Oft sind die Fahrzeuge über viele Jahre restauriert worden. Manche erinnern an die Jugend, an den ersten eigenen Wagen oder an Familienausflüge in längst vergangenen Zeiten. Entsprechend gern erzählen die Besitzer von ihren hochpolierten Schätzen – und ebenso gern hören die Besucher zu. Viele Familien nutzen das Event für einen Ausflug und genießen die gemütliche Atmosphäre.

Wer heute über das Gelände schlendert, erinnert sich vielleicht daran, welche Geschichte hinter dem Schützenhaus steckt. Zweimal wurde das Vereinsheim durch verheerende Brände zerstört – erstmals 1999, dann erneut im Jahr 2018. „Es war der 14. Juni, ich weiß noch genau, wie der Melder losging, es war furchtbar“, erinnert sich Vorstand Willi Wendel, der auch bei der Feuerwehr aktiv ist. Beide Male richteten Kabelbrände schwere Schäden an, das Gebäude wurde nahezu vollständig zerstört, noch immer sind Spuren des Feuers zu sehen. In dem Haus steckten unzählige Stunden Eigenleistung durch Ehrenamtliche, die am Wochenende Rohre installieren, die Heizung verbauen oder den neuen Boden legen. 1,2 Millionen Euro sind in den Wiederaufbau geflossen – bislang. „Örtliche Firmen wie das Krematorium Bonholz oder die Firma Härter unterstützen uns finanziell sehr, wir können nicht dankbar genug sein.“ In fünf Jahren, so hoffen die Schützen, soll alles fertig sein.

143 Mitglieder hat die Schützengilde Diana, die Nachwuchsarbeit läuft zufriedenstellend, auch dank der neuen Laserschießanlage, an die schon 14-Jährige ran dürfen. „Das ist einfach ein toller Sport, hier kommt man runter, weil man sich so fokussieren muss“, sagt Wendel. Wer Interesse am Schießsport hat, kann sich informieren unter: sgdiana.de.