David Hering aus Magstadt ist erst 17, aber schon stolzer Besitzer eines Oldtimers. Er schwärmt: „Autofahren pur – aber die Laune einer Diva“. Ein Blick auf eine junge Leidenschaft.
Cowboyhüte, karierte Hemden und Westernstiefel sind ein eher ungewöhnlicher Anblick auf dem Gelände der Schützengilde Diana. Nicht so am Samstag: Besucher – längst nicht nur aus Rutesheim – schlendern über das Gelände, kommen bei einer deftigen Westernsuppe ins Gespräch und können sich sogar mit Revolvern und Unterhebelgewehren aus der Wildwestzeit in verschiedenen Disziplinen, etwa Schießen auf Büffelscheiben, üben. „Das Westernfest war richtig schön, es war überraschend viel los, es war ja erst das zweite Mal“, erzählt Oberschützenmeister Willi Wendel am Tag danach.