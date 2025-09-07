Oldtimertour in Weil im Schönbuch Traumautos ganzer Generationen
Hunderte Oldtimerfans kommen an den Schönbuchrand, um alte Schmuckstücke zu betrachten. Darunter Raritäten wie ein Wohnmobil aus den 1970er Jahren. Und das Ganze für kranke Kinder.
Die einen als Teilnehmer, die anderen als interessierte Zuschauer – der zweite Classic Day der Oase Weil, dem Baumhaushotel am Rande des Schönbuchs, lockte am Samstag Hunderte Oldtimerfans nach Weil im Schönbuch. Zu sehen, zu bestaunen und auch zu hören waren in- und ausländische Automobilraritäten ab der Vorkriegszeit. Es kamen Fans aus näheren und weiteren Umgebung bis nach Pforzheim, Karlsruhe und Heilbronn. „Das Traumauto meiner Jugend“, schwärmte Mario Nikoloff. Und der Mitorganisator der Tour und Betriebsleiter der Oase Weil muss viele Traumautos gehabt haben, denn er sagte diesen Satz nicht nur einmal beim Defilee der fast 40 Teilnehmer zum Abschluss einer gemeinsamen Ausfahrt.