Oldtimertour in Weil im Schönbuch: Traumautos ganzer Generationen

Die einen als Teilnehmer, die anderen als interessierte Zuschauer – der zweite Classic Day der Oase Weil, dem Baumhaushotel am Rande des Schönbuchs, lockte am Samstag Hunderte Oldtimerfans nach Weil im Schönbuch. Zu sehen, zu bestaunen und auch zu hören waren in- und ausländische Automobilraritäten ab der Vorkriegszeit. Es kamen Fans aus näheren und weiteren Umgebung bis nach Pforzheim, Karlsruhe und Heilbronn. „Das Traumauto meiner Jugend“, schwärmte Mario Nikoloff. Und der Mitorganisator der Tour und Betriebsleiter der Oase Weil muss viele Traumautos gehabt haben, denn er sagte diesen Satz nicht nur einmal beim Defilee der fast 40 Teilnehmer zum Abschluss einer gemeinsamen Ausfahrt.

In die Karten spielte den Organisatoren das traumhafte Spätsommerwetter. Das sorgte natürlich auch dafür, dass weit mehr als die rund 100 Besucherinnen und Besucher der verregneten Veranstaltungspremiere im vergangenen Oktober den Weg an den Schönbuchrand fanden.

Auch das Innenleben der Fahrzeuge weckte das Interesse der Besucher.

Die Oase-Geschäftsführerin Usha Bhaskaran und ihr Team versorgten die Gäste mit Speisen und Getränken – da machte die Autoschau und das „In-Erinnerungen-Schwelgen“ doppelt Spaß. Dazu gab’s bei freiem Eintritt magische Unterhaltung mit dem bekannten Holzgerlinger Zauberkünstler Timo Marc, abends Live-Musik mit Hits aus den 1980er- und 1990er-Jahren und außerdem schaute Fußball-Ass Kevin Kurányi vorbei und gab selbstverständlich auch Autogramme. Zu den Top-Gewinnen einer Verlosung gehörten Helikopter-Rundflüge und Übernachtungen im weithin bekannten Oase-Baumhaushotel für die ganze Familie.

Sitzen fast wie im Wohnzimmer

Im Mittelpunkt aber standen rund 40 automobile Schmuckstücke, teils bis zu 87 Jahre alt, die nach der Begrüßung durch Weils stellvertretenden Bürgermeister Klaus Finger auf gemeinsame Ausfahrt begaben. Ziel war die Althengstetter Sektkellerei Schnaufer, wo ein Imbiss samt Sektempfang auf die Teilnehmer wartete. Zurück in Weil im Schönbuch ging’s im Korso vorbei an den schon gespannt wartenden Besuchern der Oase Weil: Im Führungsfahrzeug saß Mario Nikoloff, selbst passionierter Oldtimersammler und unter anderem stolzer Besitzer eines Mercedes 450 SEL aus erster Hand mit sagenhaften 980 000 Kilometern auf dem Tacho und selbstredend in einem Top-Zustand.

Details muss man bei den Besitzern erfragen, bestaunen geht ohne Worte.

Zu allen anderen Schmuckstücken durften die Besitzer selbst Details nennen. Vom puristischen Austin Healey mit seinem röhrenden Sechs-Zylinder-Motor über das Porsche 930 Turbo Cabrio, selbstverständlich „ohne ABS, Airbag und Servolenkung“, bis hin zum amerikanischen Straßenkreuzer oder dem markanten Citroen DS21, in dem „man sitzt wie im Wohnzimmer“. Eine andere Sensation und wirklich ein Unikat war das Setra-Wohnmobil aus den 1970er-Jahren, das sich auch mit seiner Einrichtung hinter heutigen Exemplaren keineswegs verstecken muss. Und alle miteinander über die Jahrzehnte liebevoll gepflegt und viele fast wie neu.

Erlös für neurologisch erkrankte Kinder

Mit dem erfolgreichen zweiten Classic Day ist die Oase Weil auf einem guten Weg, eine Nachfolgeveranstaltung für die früher organisierten Spendenläufe auf die Beine zu stellen. Diese wurden durch die Coronamaßnahmen ausgebremst – und damit schwanden deren Erlöse für karitative Zwecke. Heute sei es nicht mehr möglich, die dafür notwendigen 100 Helfer auf die Beine zu stellen, erklärte Usha Bhaskaran. Also kreierten sie und ihr Team das neue Veranstaltungsformat. Zwölf Helfer hauptsächlich in der Bewirtung der Gäste und Teilnehmer, auf die abends ein eigenes Gourmetmenü wartete, stellte die Oase Weil. Die übrigen sieben bei der Parkplatzeinweisung und dem Betrieb der Bimmelbahn ums Veranstaltungsgelände kamen von dem Verein F.U.N.K. e.V. aus Stuttgart. Dessen Arbeit für neurologisch erkrankte Kinder kommt auch der Gewinn des Classic Day zugute.

