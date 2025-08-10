Alte Autos stecken voller alter Geschichten. Anlässlich des Oldtimertreffens in Kornwestheim erzählen wir drei davon. Sie handeln von Bergrennen, Texas und einer Familientradition.
Es ist ein herrlicher Tag im Kornwestheimer Autokino. Die Luft flirrt vor angenehmer Wärme, die Vögel zwitschern, die Motoren rattern und schnurren. Es riecht nach warmem Asphalt, frischem Benzin und Abgasen. Vor dem Oldtimertreffpunkt hat sich eine Schlange gebildet, die über einen Kilometer bis zum Hohenzollernplatz reicht. Glänzende Motorhauben von alten Golfs, Cadilacs und VW-Käfern wecken Erinnerungen an alte Zeiten. Die Autos haben Geschichte erlebt und Geschichten zu erzählen. Folgend erzählen wir drei dieser Geschichten, woher die Wagen stammen und was sie alles mit ihren Besitzern erlebt haben: