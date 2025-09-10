Vor dem OLG Stuttgart hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen PKK begonnen. Der 51-Jährige ist unter anderem wegen Körperverletzung angeklagt.
10.09.2025 - 11:28 Uhr
Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begonnen. Angeklagt ist der 51-Jährige wegen der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer ausländischen Terrorvereinigung und Körperverletzung. Zwischen September 2020 und Mai 2021 soll er das PKK-Gebiet Stuttgart-Zentrum geleitet haben.