Am Olgaeck gilt nun Tempo 30 – eine Reaktion auf den schweren Unfall im Mai. Auch das beschädigte Geländer an der Haltestelle wurde inzwischen durch ein neues ersetzt.
12.09.2025 - 06:00 Uhr
Seit Donnerstag gilt am Olgaeck auf der Charlottenstraße und der Olgastraße Tempo 30. Das ist für die motorisierten Verkehrsteilnehmenden neu – und eine Konsequenz aus dem tödlichen Unfall an der Haltestelle Olgaeck Anfang Mai dieses Jahres. Bereits am Mittwoch hatten alle, die dort zu Fuß unterwegs sind, eine Neuerung bemerkt: An der Treppe zum Hochbahnsteig ist das provisorische Holzgeländer verschwunden. Nun ist wieder eines aus Metall, wie das ursprüngliche vor dem Unfall, dort angebracht.