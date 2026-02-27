 
  Kaffee, Frühstück, Wein und Antipasti: Neue Weinbar öffnet am Samstag

Olive in Marbach Kaffee, Frühstück, Wein und Antipasti: Neue Weinbar öffnet am Samstag

Olive in Marbach: Kaffee, Frühstück, Wein und Antipasti: Neue Weinbar öffnet am Samstag
1
Gabi Scherzer in ihrem neuen Café in Marbach. Foto: Werner Kuhnle

Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“: In Marbach (Kreis Ludwigsburg) startet Gabi Scherzer mit einem Café samt Weinbar mitten in der Fußgängerzone.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Gabi Scherzer hat ein paar intensive Wochen hinter sich, aber jetzt ist es geschafft. Die Vollblut-Gastronomin hat in Marbach das ehemalige Bistro und Café Marktdreizehn mitten in der Marktstraße übernommen. Mit viel Liebe zum Detail gestaltete sie es um und eröffnet am Samstag, 28. Februar, ihr neues Café und Weinbar „Olive“.

 

Der Name prangt auf dem großen Fenster zur Fußgängerzone, an das im Inneren jetzt auch ein hoher, langer Tisch montiert ist. Von dort hat es bei einem Gläschen Wein und ein paar Tapas beste Sicht auf das Geschehen auf der Marktstraße. Stichwort: sehen und gesehen werden.

Mehr Sitzplätze in der neuen Weinbar

Es gibt aber auch noch jede Menge andere Tische in der neuen Weinbar, die – sagen wir – keine ganz so exponierte Lage haben, sondern ähnlich wie früher im Marktdreizehn im Raum verteilt sind. Die Sitzplätze sind dabei etwas zahlreicher geworden. Gabi Scherzer konzentriert sich in ihrem neuen Café mehr auf das Gastronomische denn auf Geschenkartikel, die es noch bei ihrem Vorgänger gab.

Für zuhause käuflich erwerben kann man in der „Olive“ nur noch Wein und das, woher der Laden eben seinen Namen hat: Oliven. Sowie Olivenöl und -paste. „Ich liebe Oliven“, sagt Gabi Scherzer über die Namenswahl für ihre Weinbar.

Oliven wird es dort natürlich auch zum essen geben, ebenso wie eine Reihe weiterer Antipasti, Meze und Tapas. Hier kann man Portiönchen verschiedener Leckereien bestellen, die dann in kleinen Schlälchen an den Tisch kommen, von Bruschetta über Nachos mit Dip bis hin zu Shakshuka oder Gambas al pil pil. Zum Teilen – oder auch nicht.

Weitere Artikel zu Gastro Ludwigsburg Marbach am Neckar Cafe
 
 