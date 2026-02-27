Gabi Scherzer hat ein paar intensive Wochen hinter sich, aber jetzt ist es geschafft. Die Vollblut-Gastronomin hat in Marbach das ehemalige Bistro und Café Marktdreizehn mitten in der Marktstraße übernommen. Mit viel Liebe zum Detail gestaltete sie es um und eröffnet am Samstag, 28. Februar, ihr neues Café und Weinbar „Olive“.

Der Name prangt auf dem großen Fenster zur Fußgängerzone, an das im Inneren jetzt auch ein hoher, langer Tisch montiert ist. Von dort hat es bei einem Gläschen Wein und ein paar Tapas beste Sicht auf das Geschehen auf der Marktstraße. Stichwort: sehen und gesehen werden.

Mehr Sitzplätze in der neuen Weinbar

Es gibt aber auch noch jede Menge andere Tische in der neuen Weinbar, die – sagen wir – keine ganz so exponierte Lage haben, sondern ähnlich wie früher im Marktdreizehn im Raum verteilt sind. Die Sitzplätze sind dabei etwas zahlreicher geworden. Gabi Scherzer konzentriert sich in ihrem neuen Café mehr auf das Gastronomische denn auf Geschenkartikel, die es noch bei ihrem Vorgänger gab.

Für zuhause käuflich erwerben kann man in der „Olive“ nur noch Wein und das, woher der Laden eben seinen Namen hat: Oliven. Sowie Olivenöl und -paste. „Ich liebe Oliven“, sagt Gabi Scherzer über die Namenswahl für ihre Weinbar.

Oliven wird es dort natürlich auch zum essen geben, ebenso wie eine Reihe weiterer Antipasti, Meze und Tapas. Hier kann man Portiönchen verschiedener Leckereien bestellen, die dann in kleinen Schlälchen an den Tisch kommen, von Bruschetta über Nachos mit Dip bis hin zu Shakshuka oder Gambas al pil pil. Zum Teilen – oder auch nicht.

Außerdem stehen Flammkuchen und verschiedene Salate auf der Karte, ebenso wie verschiedene Frühstücksoptionen. Es gibt unter anderem eine Good-Morning-Bowl mit frischen Beeren und Nüssen, Panini mit gegrilltem Gemüse und „Croissants d’amour“, wahlweise mit Avocado und Räucherlachs oder mit Rührei und Speck. Einmal im Monat soll es einen Sonntagsbrunch geben.

Grundsätzlich gilt, dass immer wieder wechselnde Angebote hinzukommen, die nicht auf der Karte stehen. Nachmittags etwa Zimtschnecken, Apple-Crumble oder Cookies, jetzt am Eröffnungswochenende zum Beispiel Chili con Carne oder eine Süßkartoffel-Kokos-Suppe.

Weinberatung und Verkostung

Beim Wein konzentriert sich Gabi Scherzer zum einen auf die Tropfen einiger hiesiger Weingüter, die sie persönlich kennt, und zum anderen auf ausgewählte italienische, spanische und französische Weine. Eine extra Weinkarte gibt es im „Olive“ nicht. Die Gäste können sich an den Regalen inspirieren lassen, Gabi Scherzer berät zudem und lässt auch mal ein Schlückchen verkosten.

Dass es jetzt endlich losgeht mit ihrem neuen Café und Weinbar in Marbach, macht die neue Betreiberin mehr als happy. Sie ist „Gastro-Mensch durch und durch“, sagt sie. Die gelernte Hotelfachfrau hat lange Jahre das Papillon in Freiberg am Neckar betrieben, später das Saltimbocca in Besigheim und den Adler am Schloss in Bönnigheim. Und jetzt eben die „Olive“ in Marbach. Gabi Scherzer: „Ich brauche Leben in meinem Leben, ich brauche Leute um mich herum.“