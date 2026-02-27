Olive in Marbach Kaffee, Frühstück, Wein und Antipasti: Neue Weinbar öffnet am Samstag
Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“: In Marbach (Kreis Ludwigsburg) startet Gabi Scherzer mit einem Café samt Weinbar mitten in der Fußgängerzone.
Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“: In Marbach (Kreis Ludwigsburg) startet Gabi Scherzer mit einem Café samt Weinbar mitten in der Fußgängerzone.
Gabi Scherzer hat ein paar intensive Wochen hinter sich, aber jetzt ist es geschafft. Die Vollblut-Gastronomin hat in Marbach das ehemalige Bistro und Café Marktdreizehn mitten in der Marktstraße übernommen. Mit viel Liebe zum Detail gestaltete sie es um und eröffnet am Samstag, 28. Februar, ihr neues Café und Weinbar „Olive“.