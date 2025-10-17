Oliver Blume steht seit drei Jahren an der Spitze zweier Börsenunternehmen: Porsche und VW. Nun gibt er den Posten in Stuttgart ab. Der Aufsichtsrat des Sportwagenbauers tagt zeitnah.

red/dpa 17.10.2025 - 13:02 Uhr

Wegen des Rückzugs von Porsche-Chef Oliver Blume soll am späten Nachmittag der Aufsichtsrat des Sportwagenbauers über dessen Nachfolge beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde kurzfristig zu einer Sitzung des Gremiums eingeladen. Das Unternehmen aus Stuttgart äußerte sich dazu zunächst nicht.