Weil er wiederholt zu schnell in London unterwegs war, darf sich Coach Oliver Glasner von Crystal Palace vorerst nicht mehr ans Steuer setzen. Der Trainer räumt seinen Fehler ein.

red/dpa 06.03.2026 - 12:43 Uhr

Der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace muss seinen Führerschein für ein halbes Jahr abgeben, nachdem er in London zu schnell gefahren ist. Der 51-Jährige, der mit Palace im vergangenen Sommer erstmals den FA Cup gewann, war im Juli vergangenen Jahres morgens um 7:30 Uhr im Stadtteil Bermondsey geblitzt worden.