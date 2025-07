Olivia Smith steht britischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel für eine Weltrekord-Ablösesumme im Frauenfußball. Für die 20 Jahre alte kanadische Nationalspielerin will Champions-League-Gewinner WFC Arsenal aus der Women’s Super League eine Million Pfund (umgerechnet 1,16 Millionen Euro) an den FC Liverpool bezahlen, wie unter anderem die BBC berichtete.

Damit wäre erstmals die Marke von einer Million Pfund an Ablöse für einen Transfer im Frauenfußball erreicht. Der bisherige Höchstwert liegt bei umgerechnet rund 1,06 Millionen Euro. Diese hatte Arsenals Stadtrivale FC Chelsea Anfang dieses Jahres für die US-Amerikanerin Naomi Girma an die San Diego Waves aus den USA überwiesen.

Mit 15 Jahren schon Nationalteam-Debüt

Smith war im Sommer vergangenen Jahres erst zum FC Liverpool gewechselt, nachdem sie ihre erste Saison in Europa für Sporting Lissabon in Portugal absolviert hatte. Zuvor hatte sie bereits 2019 mit nur 15 Jahren und 94 Tagen als jüngste Spielerin für Kanada ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben.

2024 wurde die laut Verband 1,60 Meter große Stürmerin als beste junge Spielerin des Landes gekürt. Für Liverpool erzielte sie in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 25 Einsätzen neun Tore. Neben Arsenal sollen auch andere Clubs Interesse an Smith gehabt haben.

In der Bundesliga ist bisher Lena Oberdorf an der Spitze der teuersten Verpflichtungen. Über 400.000 Euro soll der FC Bayern München im vergangenen Jahr für die Nationalspielerin an den VfL Wolfsburg gezahlt haben.