Die 29-jährige Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind. In mehreren kurzen Videos gibt sie Einblicke in die vergangenen Wochen.

Die Influencerin Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind. Das teilte die Frau von Ex-Porsche-Manager Detlev von Platen am Sonntagvormittag ihren 131.000 Followern auf Instagram mit. In drei kurzen Videos zeigt die 29-Jährige Momentaufnahmen aus den vergangenen sechs Wochen – darunter auch eine Situation, die ihr „Sorgen gemacht“ hat.

„Ich habe mir die letzten Tage so gedacht, irgendwas stimmt nicht und dann habe ich einfach mal einen Schwangerschaftstest gemacht“, erzählt sie in einem Clip, der am 21. Oktober aufgenommen wurde. Das Ergebnis zeigt die Stuttgarter Influencerin direkt in die Kamera: zwei Linien, ein positiver Test. Die Freude sei groß gewesen, „wir hatten sehr darauf gehofft“, sagt sie im Voiceover.

Kurz darauf erlebte sie jedoch einen beunruhigenden Moment. „Plötzlich habe ich angefangen zu bluten“, berichtet sie. Auch starke Schmerzen seien aufgetreten. „Ich war mir zu diesem Zeitpunkt absolut sicher, dass ich eine frühe Fehlgeburt habe“, erinnert sie sich. Darauf folgten mehrere Tage bis zum ersten Frauenarzttermin, in denen sie sich Sorgen machte.

Inzwischen ist Olivia von Platen in der neunten Schwangerschaftswoche. Ihr – und dem Baby – gehe es gut. „Ich bin einfach nur dankbar und immer noch sehr unruhig, aber es fühlt sich richtig an, das jetzt auch mit euch zu teilen“, schreibt sie unter ihrem aktuellen Beitrag.

Seit 2022 betreibt von Platen, die bereits Mutter von zwei Töchtern ist, zusammen mit Ex-Miss-Germany Anahita Rehbein den Podcast „A&O vom Kaffeequatsch“, in dem sie in den nächsten Wochen sicherlich auch von ihrer Schwangerschaft erzählen wird.