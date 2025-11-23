Die 29-jährige Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind. In mehreren kurzen Videos gibt sie Einblicke in die vergangenen Wochen.
23.11.2025 - 15:25 Uhr
Die Influencerin Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind. Das teilte die Frau von Ex-Porsche-Manager Detlev von Platen am Sonntagvormittag ihren 131.000 Followern auf Instagram mit. In drei kurzen Videos zeigt die 29-Jährige Momentaufnahmen aus den vergangenen sechs Wochen – darunter auch eine Situation, die ihr „Sorgen gemacht“ hat.