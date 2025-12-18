Die Ermordung von Olof Palme hinterließ eine tiefe Wunde in der Seele der schwedischen Nation. 2020 wurde ein mutmaßlicher Täter benannt. An seiner Täterschaft gibt es aber Zweifel.
18.12.2025 - 15:28 Uhr
Neue Wende im Mordfall Olof Palme: Der schwedischen Staatsanwaltschaft zufolge ist es falsch gewesen, dass 2020 der mutmaßliche Mörder des früheren Ministerpräsidenten benannt worden ist. Er habe die Umstände geprüft, die den Mann belastet hätten, aber auch die, die gegen seine Täterschaft sprächen, teilte Oberstaatsanwalt Lennart Guné mit.