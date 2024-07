Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele – und am nächsten Tag topfit auf dem Platz? Dennis Schröder nimmt die Energie des Abends mit in den Spieltag.

Rebecca Hanke /dpa 27.07.2024 - 14:54 Uhr

Sein Auftritt als deutscher Fahnenträger gibt Basketball-Star Dennis Schröder Auftrieb für die Mission Olympia-Medaille. „Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet“, sagte der 30-Jährige nach der Eröffnungszeremonie in Paris. Er habe sehr viele deutsche Flaggen gesehen, die Fans hätten viel Liebe gezeigt. Nun sei „Go-Time“.