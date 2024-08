Kurz nach dem deutschen Halbfinal-Aus steht auch der Gegner im Spiel um Platz drei fest. Auf das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch warten die Weltmeisterinnen.

red/dpa 06.08.2024 - 23:17 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen gegen die spanischen Weltmeisterinnen um Bronze. Die Spanierinnen unterlagen Brasilien im zweiten Halbfinale in Marseille mit 2:4 (0:2). Brasilien spielt am Samstag in Paris gegen Deutschland-Bezwinger USA um den Olympiasieg.