Der Traum von der Team-Medaille ist für das deutsche Vielseitigkeitsteam nach einem Sturz geplatzt. Christoph Wahler aus Bad Bevensen fiel beim Geländeritt im Schlossgarten von Versailles am 16. Hindernis von seinem Pferd Carjatan und schied aus. Der Reiter und sein Pferd blieben ohne Verletzung.

Wann gibt es die nächste Chance auf eine Medaille bei den deutschen Reitern?

Am Montag, den 29.7., geht es mit der Vielseitigkeit weiter – auf dem Programm steht:

11:00: Mannschaft, Springreiten

15:00: Einzel, Springreiten

Vielseitigkeitsreiter Christoph Wahler. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Übertragen wird von 15.15 - 16.00 Uhr auf Eurosport – und ansonsten im Livestream.

Am 1. August geht es dann mit den Springreitern los. nachdem die deutschen Springreiter Christian Kukuk und Philipp Weishaupt die Eröffnungsfeier wegen des Brandanschlags verpasst hatten, wollen sie nun am 30. Juli anreisen. Einzig Jungstar Richard Vogel, der mit dem Flugzeug angereist war, ist schon in Paris.

Das Programm der Springreiter: