Notfall am Beckenrand: Schwimmerin muss beatmet werden

Die Slowakin Tamara Potocka bricht nach ihrem Vorlauf zusammen und muss versorgt werden.

red/SID 02.08.2024 - 13:38 Uhr

Bei den olympischen Schwimmvorläufen am Freitagmorgen hat es in der Pariser La Defense Arena einen medizinischen Notfall gegeben. Die Slowakin Tamara Potocka brach nach ihrem Rennen über 200 m Lagen am Beckenrand zusammen und musste beatmet werden.