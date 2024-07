Zum Auftakt der olympischen Ruder-Regatta hat Oliver Zeidler leichtes Spiel. Der Sieg im Einer-Vorlauf bereitet dem Goldkandidaten wenig Probleme.

dpa/SID/rh 27.07.2024 - 10:26 Uhr

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Olympia-Medaille in Paris souverän genommen. Der Top-Favorit im Einer startete am Samstagmorgen im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne mit einem souveränen Vorlaufsieg und zog ins Viertelfinale ein. Am Dienstag ist Zeidler erneut gefordert.