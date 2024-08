Die Algerierin lässt sich von den Diskussionen um ihr Geschlecht nicht beirren und zieht ins Finale in der Klasse bis 66 kg ein.

red/dpa 06.08.2024 - 23:15 Uhr

Seit Tagen wird über ihr Geschlecht diskutiert - doch Imane Khelif lässt sich weder von Hasskommentaren, noch von ihren Gegnerinnen aufhalten. Die algerische Boxerin gewann am späten Dienstagabend auf der Tennisanlage Roland Garros ihr olympisches Halbfinale in der Klasse bis 66 kg klar mit 5:0 gegen Janjaem Suwannapheng aus Thailand. Damit boxt sie am Freitagabend um Gold.