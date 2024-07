Olympiasieger Alexander Zverev kehrt am Sonntagabend auf den Court Philippe Chatrier in Paris zurück. Auf dem größten Platz der Anlage im Stade Roland Garros hatte der Hamburger Anfang Juni das Finale der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren. Zum Auftakt des olympischen Tennisturniers trifft er nun auf Alcaraz’ Landsmann Jaume Munar (2. Match ab 19 Uhr).

Am Sonntag stehen dann auch einige deutsche Tennisprofis auf dem Platz, darunter Laura Siegemund (Metzingen) und Jan-Lennard Struff (Warstein). Der Samstag war ins Wasser gefallen, auf den Plätzen ohne Dach konnte wegen Dauerregens nicht gespielt werden. Der Spielplan wurde kräftig durcheinander gewirbelt. Am Sonntag soll es dann wieder heiß und sonnig werden.

Lesen Sie auch

Alexander Zverev bei der Eröffnungsfeier. Foto: Pool Reuters/AP/Annegret Hilse

Zverev (27) ist in Paris an Position drei gesetzt. Der deutsche Topspieler hat seine in Wimbledon erlittene Knieverletzung vollständig auskuriert und hofft auf einen Lauf wie vor drei Jahren in Tokio. „Das Knie ist Gott sei Dank kein Thema. Er hat es seit Hamburg nicht mehr erwähnt und spielt auch ohne Bandage“, sagte sein Bruder Mischa Zverev bei Eurosport.

Die Partien mit deutscher Beteiligung am Sonntag im Überblick

Einzel, Damen, 1. Runde

12:00: Wang Xinyu (CHN) - Tamara Korpatsch (Kaltenkirchen) und

Maria Carle (ARG) - Tatjana Maria (Bad Saulgau)

13:30: Laura Siegemund (Metzingen) - Danielle Rose Collins (USA) und

Einzel, Herren, 1. Runde

Alex de Minaur (AUS) - Jan-Lennard Struff (Warstein)

16:30: Dusan Lajovic (SRB) - Maximilian Marterer (Nürnberg)

18:00: Milos Raonic (CAN) - Dominik Koepfer (Furtwangen)

20:30: Alexander Zverev (Hamburg) - Jaume Munar (ESP)

18:00: Doppel, Damen, 1. Runde und

Doppel, Herren, 1. Runde

In seiner Heimat hatte Zverev zuletzt trotz Knieproblemen das Finale erreicht, den Titel aber knapp verpasst. Dennoch war das Turnier am Rothenbaum eine gute Generalprobe auf dem Weg nach Paris. Dort nahm Zverev am Freitagabend bei strömendem Regen gut gelaunt an der Eröffnungsfeier teil.

.