Im Hockey ist mit den deutschen Teams bei Olympia immer zu rechnen. Die Männer krönten sich bereits viermal zum Olympiasieger – letztmals war das 2012 in London der Fall. Auch bei den Spielen 1972, 1992 und 2008 triumphierte Deutschland. Drei Silber- und vier Bronzemedaillen (die letzte davon in Rio 2016) kommen oben drauf. Auch die Frauen standen schon ganz oben auf dem Treppchen: 2004.

Auch bei den Spielen in Paris wollen die beiden deutschen Mannschaften ein Wörtchen mitreden. Dementsprechend groß ist das Zuschauerinteresse. Wer die Partien zuletzt verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass es bisweilen auch mal „spritzt“, wenn Spielerinnen und Spieler den Ball entsprechend treffen.

Warum ist das Hockeyfeld nass?

Tatsächlich wird der Rasen beim Hockey in vielen Fällen gewässert. Gespielt wird auf Kunstrasen. Notwendig ist die Beregnung bei sogenannten unverfüllten Systemen. Diese kommen vor allem im Profibereich – also auch bei Olympischen Spielen in Paris – zum Einsatz. Im Gegensatz dazu gibt es noch Varianten, die mit Sand oder Kunststoffgranulat verfüllt sind.

Die Bewässerung hat vor allem zwei Gründe: besser Ballkontrolle und geringere Verletzungsgefahr. „Das Ballrollverhalten lässt sich besser einschätzen und die Spieler können ohne Verletzungsgefahr ‚sliden’“, schreibt beispielsweise der deutsche Kunstrasenhersteller Polytan. Heißt: Der Ball läuft besser, hüpft auf nassem Untergrund weniger hoch und bleibt weniger oft „hängen“. Bei nassem Kunstrasen ist zudem die Gefahr, sich Brandwunden zuziehen geringer, Stürze sind weniger schmerzhaft.

Wie groß ist ein Hockeyfeld?

Die Größe eines Hockeyfelds hängt von der Altersklasse und davon ab, ob draußen oder drinnen gespielt wird. Das Spielfeld im Feldhockey muss 91,4 Meter lang und 55 Meter breit sein. Die Auslaufzonen betragen mindestens 5 Meter hinter den Grundlinien und 4 Meter an der Seitenlinie. Im Hallenhockey beträgt die Länge zwischen 36 und 44 Meter, die Breite zwischen 18 und 22 Meter.