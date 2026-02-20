 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. 28 Medaillen – diese deutschen Stars verlassen die olympische Bühne für immer

Olympia 2026 28 Medaillen – diese deutschen Stars verlassen die olympische Bühne für immer

Olympia 2026: 28 Medaillen – diese deutschen Stars verlassen die olympische Bühne für immer
1
Vier olympische Karrieren gehen zu Ende: Tobias Wendl/Tobias Arlt (o. li.), Katharina Schmid (o. re.), Katharina Hennig Dotzler (u. li) und Johannes Rydzek (u. re.). Foto: Michael Kappeler/dpa (2), imago (2)

Dem deutschen Olympiateam kommen nach den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo einige Erfolgsgaranten abhanden. Ein schmerzhafter Überblick.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Wenn an diesem Samstag (ab 14.15 Uhr) alle Biathletinnen die Ziellinie in Antholz überquert haben, enden nicht nur die olympischen Wettbewerbe dieser Disziplin bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo. Der Massenstart ist auch ein olympisches Finale – von Franziska Preuß. Die Biathletin wird – direkt nach Olympia oder spätestens nach dieser Saison – ihre Karriere beenden. „Nach dieser Saison ist definitiv Schluss bei mir“, sagte sie schon vor den Spielen in Italien. Und ist damit nicht die Einzige aus dem Team Deutschland.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Die Winterspiele werden vom Winter heimgesucht

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Die Winterspiele werden vom Winter heimgesucht

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.

Am Ende dieses Winters verabschieden sich einige deutsche Stars des Wintersports aus ihren aktive Karrieren. Andere haben angekündigt, zumindest keine weiteren Olympischen Spiele mehr zu bestreiten. Gemessen an den Erfolgen dieser Sportlerinnen und Sportler droht dem Team D ein riesiger Aderlass. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Sportler hören ganz auf

Franziska Preuß Die Biathletin, die in Ruhpolding lebt, hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen und dabei zwei Bronzemedaillen geholt. Dazu sammelte die 31-Jährige elf WM-Medaillen, darunter zwei goldene.

Dajana Eitberger Drei olympische Medaillen holte die Rodlerin in den vergangenen Jahren. 2018 war es Silber im Einsitzer. Nun holte die 35-Jährige ebenfalls Silber im Doppelsitzer. Mit Gold in der Teamstaffel krönte sie in Cortina ihre Karriere.

Johannes Lochner Der Bobpilot lieferte sich in den vergangenen Jahren packende Duelle mit Francesco Friedrich. In Pyeongchang 2018 und in Peking 2022 war der Sachse noch besser als der Bayer. Lochner (35) holte zwei Silbermedaillen. In Cortina fuhr er zu Gold im Zweier und hat noch eine weitere Chance im Vierer.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Daniela Maier – Erinnerungen an ein „Gefühlschaos“, Lust auf eine Medaille

Olympia 2026 Daniela Maier – Erinnerungen an ein „Gefühlschaos“, Lust auf eine Medaille

Vor vier Jahren folgte für die Skicrosserin auf ihre Bronzemedaille ein juristisches Hickhack. Nun tritt die 29-jährige Uracherin wieder bei Olympia an – und wirkt extrem gefestigt.

Christopher Grotheer 2022 holte der Skeletonfahrer etwas überraschend Gold in Peking. Nun legte er in Cortina nach und sammelte zwei Bronzemedaillen im Einzel und im Team. Mit 33 Jahren verkündete er in Italien sein Karriereende.

Katharina Schmid Der Skispringerin war kein schönes Olympiafinale vergönnt, in Cortina lief es nicht, wie erhofft – obwohl sie als Fahnenträgerin das deutsche Team anführte. In Pyeongchang und in Peking gewann die 29-Jährige aber jeweils eine Silbermedaille.

Für diese Sportler waren es die letzten Spiele

Tobias Wendl/Tobias Arlt Die Rodel-Legenden vom Königsee sitzen zwar weiter auf dem Schlitten, aber nicht mehr bis 2030. Seit Sotschi haben die Doppelsitzer siebenmal Gold und einmal Bronze gesammelt.

Katharina Hennig Dotzler Die Langläuferin hat vor vier Jahren in Peking einmal Gold und einmal Silber gewonnen. In Val di Fiemme ging die 29-Jährige bislang leer aus.

Johannes Rydzek Seine fünften Olympischen Spiele werden die letzten sein. Der Nordische Kombinierer, 34 Jahre alt, hat 2018 zweimal Gold gewonnen, davor schon je einmal Silber und Bronze.

Axel Jungk Der Skeletoni hält es für höchst unwahrscheinlich, dass er 2030 noch dabei ist. Zunächst schaut er „von Jahr zu Jahr“. Zweimal Silber hat er in Cortina gewonnen, einmal in Peking.

Unsere Empfehlung für Sie

Freestyler ohne Medaille: Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Freestyler ohne Medaille Deshalb sieht Deutschland in den jungen Olympia-Disziplinen alt aus

Egal ob auf Skiern oder dem Snowboard: In der Halfpipe, im Slopestyle und auf der Big-Air-Schanze geht das deutsche Olympia-Team erneut leer aus – dafür gibt es Gründe.

Lena Dürr Die Skirennläuferin war eine der tragischen Figuren in Cortina – im Slalom fädelte sie mit besten Medaillenchancen am ersten Tor ein. Danach war für die 34-Jährige klar: Olympia wird sie nicht noch einmal erleben. Vor vier Jahren gewann sie mit dem Team Silber.

Linus Straßer Der Slalom-Spezialist war in Bormio ziemlich frustriert, hat mit Olympia abgeschlossen. In Peking hatte der 33-Jährige Team-Silber gewonnen.

Mit Blick auf die aktuelle Medaillenbilanz ist damit klar: Der deutsche Sport muss dringend Talente entwickeln, um Nachfolgerinnen und Nachfolger für diese Wintersportstars zu haben. Am besten schon 2030.

Weitere Themen

Olympia 2026: Eintracht Frankfurt punktet im Eiskanal – Adam Ammour macht’s möglich

Olympia 2026 Eintracht Frankfurt punktet im Eiskanal – Adam Ammour macht’s möglich

Johannes Lochner und Francesco Friedrich duellieren sich auch im Viererbob. Hinter den deutschen Toppiloten hat sich Adam Ammour rasant entwickelt. In einem besonderen Team.
Von Dirk Preiß
Olympia heute live im TV und Stream: Zeitplan und Entscheidungen am Freitag in der ARD und im ZDF

Olympia heute live im TV und Stream Zeitplan und Entscheidungen am Freitag in der ARD und im ZDF

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 20. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
Von Kai Winderl
Olympia 2026: Kuss-Eklat: Eisschnelllauf-Vater jubelt Helfer die Brille kaputt

Olympia 2026 Kuss-Eklat: Eisschnelllauf-Vater jubelt Helfer die Brille kaputt

Kurioser Moment bei den Olympischen Spielen: Der Vater des niederländischen Eisschnellläufers Joep Wennemars hat nach dem Lauf seines Sohnes in überschwänglicher Freude einem Helfer auf der Tribüne versehentlich die Brille zerdrückt. Das war passiert.
Von Florian Huth
ATP Qatar Open 2026: Wann spielt Alcaraz? Spielplan, TV-Übertragung und Livestream

ATP Qatar Open 2026 Wann spielt Alcaraz? Spielplan, TV-Übertragung und Livestream

In Doha läuft aktuell das Tennis-Highlight Qatar ExxonMobil Open 2026. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, dem Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.
Von Florian Huth
MHP Riesen Ludwigsburg: Riesen spendieren Freibier und siegen

MHP Riesen Ludwigsburg Riesen spendieren Freibier und siegen

Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Ludwigsburger Basketballer wieder in der Erfolgsspur – mit einem 86:82-Sieg gegen den Mitteldeutschen BC.
Von ump
Doppel-Sturz von Vinzenz Geiger: Der Fluch vom Fleimstal – Kombinierer bleiben ohne Medaille

Doppel-Sturz von Vinzenz Geiger Der Fluch vom Fleimstal – Kombinierer bleiben ohne Medaille

Auch im dritten olympischen Rennen gehen die deutschen Kombinierer leer aus – doch Platz fünf im Teamsprint für Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek war besonders bitter.
Von Jochen Klingovsky
Olympische Winterspiele: Deutsche Kombinierer nach Sturz wieder ohne Medaille

Olympische Winterspiele Deutsche Kombinierer nach Sturz wieder ohne Medaille

Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger liegen nach dem Skispringen auf Gold-Kurs. Am Ende reicht es für die deutschen Nordischen Kombinierer wieder nicht für eine Medaille.
Europa League heute live: Diese Spiele überträgt RTL gratis im Free-TV und Stream

Europa League heute live Diese Spiele überträgt RTL gratis im Free-TV und Stream

In der UEFA Europa League 2025/26 stehen die Playoffs an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?
Von Kai Winderl
Champions League der Frauen heute live: DAZN oder Disney+ – Wer überträgt VfL Wolfsburg im TV und Stream?

Champions League der Frauen heute live DAZN oder Disney+ – Wer überträgt VfL Wolfsburg im TV und Stream?

Die UEFA Champions League der Frauen 2025/26 geht am Donnerstag mit den Rückspielen in den Playoffs weiter. Auch der VfL Wolfsburg ist dabei. Wer überträgt im TV und kostenlos im Stream?
Von Florian Huth
Sepp Piontek ist tot: Werder Bremen-Legende stirbt im Alter von 85 Jahren

Sepp Piontek ist tot Werder Bremen-Legende stirbt im Alter von 85 Jahren

Der sechsmalige deutsche Nationalspieler Sepp Piontek ist tot. Die Werder Bremen-Legende starb im Alter von 85 Jahren. Das ist zu den Umständen bekannt.
Von Florian Huth
Weitere Artikel zu Olympische Spiele Mailand Cortina dAmpezzo
 
 