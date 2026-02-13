Olympia 2026 Alle feiern die Rekord-Rodler – was macht „die Tobis“ so stark?
Sie haben Geschichte geschrieben und verlassen mit einem unglaublichen Rekord die olympische Bühne. Was macht die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt so besonders?
Sie haben Geschichte geschrieben und verlassen mit einem unglaublichen Rekord die olympische Bühne. Was macht die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt so besonders?
Max Langenhan ist in den Tagen der Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo ja ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Im Einsitzer hatte er ja schon am Sonntag die Goldmedaille gewonnen. Logisch, dass die Gratulanten Schlange standen – auch per Telefon. Und klar ist auch: Jeden Anruf konnte er nicht annehmen. Also ließ er einen aus, der ankam, ohne die Rufnummer anzuzeigen. Im Nachhinein stellte sich heraus: Es wäre der Bundeskanzler gewesen.