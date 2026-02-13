Olympia 2026 Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze
Im Lager der Alpin-Männer ist Anton Grammel der einzige aus Baden-Württemberg. Dass er es zu den Olympischen Spielen geschafft hat, war vor ein paar Jahren kaum denkbar.
Die Stelvio in Bormio jagt dem einen oder anderen Skirennläufer ja durchaus Angst ein. Weil die Piste, auf der in diesem Jahr die alpinen Skirennläufer ihre olympischen Rennen austragen, im Weltcup immer knallhart und eisig präpariert ist. Das macht den Hang schwierig und gefährlich. Ist für Anton Grammel aber eher eine feine Sache. Der sagt nämlich: „Mir liegt das Eis, da komme ich besser zurecht.“