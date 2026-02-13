 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze

Olympia 2026 Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze

Olympia 2026: Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze
1
Anton Grammel bei seiner olympischen Premiere im Super-G. Im Riesenslalom will er besser abschneiden. Foto: John Locher/AP/dpa

Im Lager der Alpin-Männer ist Anton Grammel der einzige aus Baden-Württemberg. Dass er es zu den Olympischen Spielen geschafft hat, war vor ein paar Jahren kaum denkbar.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Die Stelvio in Bormio jagt dem einen oder anderen Skirennläufer ja durchaus Angst ein. Weil die Piste, auf der in diesem Jahr die alpinen Skirennläufer ihre olympischen Rennen austragen, im Weltcup immer knallhart und eisig präpariert ist. Das macht den Hang schwierig und gefährlich. Ist für Anton Grammel aber eher eine feine Sache. Der sagt nämlich: „Mir liegt das Eis, da komme ich besser zurecht.“

 

Wer das in irgendeiner Weise bezweifelt hat, der konnte sich kürzlich in Schladming davon überzeugen. Die Weltcuprennen in der Steiermark glichen einer Trainingseinheit im Eiskunstlauf – nur eben mit einer ordentlichen Hangneigung. Viele Rennläufer hatten dabei Probleme. Anton Grammel dagegen fuhr sein bestes Saisonergebnis ein. Er wurde Zehnter. Und bestätigte damit auch seine Nominierung für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Die eigentlich schon kein Thema mehr gewesen war.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Die nächsten Medaillen im Eiskanal – das bringt der siebte Olympia-Tag

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Die nächsten Medaillen im Eiskanal – das bringt der siebte Olympia-Tag

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.

„Da sich aus unserer Mannschaft schon vier Fahrer fix qualifiziert hatten“, sagt Grammel, „hatte ich damit eigentlich schon abgeschlossen.“ Eine Platzierung unter den besten Acht im Weltcup oder zwei Top-15-Ergebnisse wären dafür nötig gewesen. Doch dem starken elften Platz zum Riesenslalom-Auftakt in Sölden folgen eben nur ein 19. und ein 22. Platz.

„Ich hatte“, gibt der 27-Jährige zu, „zwischendurch bei den Ergebnissen so ein bisschen eine Flaute.“ Was zu einer gewissen Enttäuschung mitten in der Saison führte, „als es danach aussah, dass ich die interne Qualifikation nicht schaffe“. Dann aber erhielt der Deutsche Skiverband (DSV) einen fünften Startplatz – und Anton Grammel war wieder im Rennen.

Nun also gehört der Mann aus Kressbronn am Bodensee zum deutschen Olympiateam , und durfte die Stelvio schon am Mittwoch unter die Latten nehmen. Ein Erfolg war das zwar nicht (Platz 29 mit über vier Sekunden Rückstand auf den Sieger Franjo von Allmen), aber zumindest eine erste Kontaktaufnahme mit dem olympischen Schnee. Und: Die eigentliche Lieblingsdisziplin des Württembergers steht ja ohnehin erst an diesem Samstag (10 und 13.30 Uhr) auf dem Programm. Im Riesenslalom gehört Anton Grammel zu den besten 30 Skirennläufern – was angesichts der Lage, in der er vor einigen Jahren steckte, nicht selbstverständlich ist. Weil man mit der Entwicklung des damaligen Talents nicht ausreichend zufrieden war, strich der DSV den Rennläufer aus dem Nationalkader. Der musste sich dann entscheiden: Aufgeben – oder einen eigenen Weg suchen, um sich wieder zurückzukämpfen.

Ein Jahr lang auf sich allein gestellt

Anton Grammel wählte Option zwei und schloss sich dem Global Racing Team an, in dem andere Athleten wie er versammelt sind. Oder welche aus kleineren Nationen ohne eigene Trainingsgruppe. Das Problem: Finanzieren muss man seine Teilnahme selbst. „Das“, sagt Grammel, „ist nicht leicht zu stemmen.“ Was ihm half: Dass der Verband ihm zugestand, seinen Platz bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr behalten zu dürfen. „Das war für mich auch ein Zeichen, dass ich noch nicht abgeschrieben bin“, erinnert er sich, „die Tür war noch offen, das war Motivation für mich.“

Ein Jahr lang investierte er in seine Rückkehr, schaffte sie – und sagt heute: „Das Risiko einzugehen und dann dafür belohnt zu werden, das ist ein Riesending. Es hat sich gelohnt, diese Extrameilen zu gehen. Und es war gut, auch mal auf sich allein gestellt zu sein.“ Er sei „stolz“, dass „ich so mutig war, diesen Schritt zu gehen“. Nun will er noch mehr.

Jetzt in Bormio wird er vermutlich noch nicht um die Medaillen kämpfen können. Anton Grammel sieht die Spiele daher zwar einerseits als Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn – wäre aber froh, wenn er irgendwann einmal sagen könnte, dass es nur eine Zwischenstation war. Auf dem Weg in die absolute Spitze.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Franjo von Allmen – der „Chaot“ schreibt Ski-Geschichte

Olympia 2026 Franjo von Allmen – der „Chaot“ schreibt Ski-Geschichte

Toni Sailer, Jean-Claude Killy – und nun Franjo von Allmen. Der Schweizer hat zum dritten Mal bei diesen Winterspielen Gold gewonnen. Was zeichnet ihn aus?

„Ich hoffe, dass ich irgendwann noch größere Erfolge einfahren kann“, sagt er. Der erste Lauf kürzlich in Schladming gebe dabei die Richtung vor – da war er Sechster. „Ich will um Podestplätze mitfahren können“, sagt Grammel und traut sich auch im Riesenslalom von Bormio schon einiges zu: „Ich kann mit einem guten Gefühl da reingehen.“

Ob das den Samstag über anhält? Hängt von seiner eigenen Leistung ab. Und mit dem Spiel des Hamburger SV gegen Union Berlin am Nachmittag. Denn: obwohl Anton Grammel im Süden Deutschlands aufgewachsen ist, hält er es – aufgrund der Herkunft seines Vaters – mit dem HSV. „Sowohl als Skifahrer als auch als Fußballfan“, sagt er lachend, „habe ich den harten Weg gewählt.“

Weitere Themen

Olympia 2026: Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze

Olympia 2026 Anton Grammel und seine Extrameilen auf dem Weg in die Spitze

Im Lager der Alpin-Männer ist Anton Grammel der einzige aus Baden-Württemberg. Dass er es zu den Olympischen Spielen geschafft hat, war vor ein paar Jahren kaum denkbar.
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Alle feiern die Rekord-Rodler – was macht „die Tobis“ so stark?

Olympia 2026 Alle feiern die Rekord-Rodler – was macht „die Tobis“ so stark?

Sie haben Geschichte geschrieben und verlassen mit einem unglaublichen Rekord die olympische Bühne. Was macht die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt so besonders?
Von Dirk Preiß
Olympische Winterspiele 2026: Olympiasieger Langenhan ignoriert Kanzler-Anruf

Olympische Winterspiele 2026 Olympiasieger Langenhan ignoriert Kanzler-Anruf

Rodler Max Langenhan feiert bei den Winterspielen den größten Triumph seiner Karriere. Danach will ihm der Bundeskanzler persönlich gratulieren. Aber daraus wird erst mal nichts.
Olympische Spiele: Donald Trump mischt mit – und das wird so bleiben

Olympische Spiele Donald Trump mischt mit – und das wird so bleiben

Olympische Spiele bieten immer eine politische Plattform, wie die Differenzen von US-Stars mit ihrem Präsidenten zeigen – und die nächsten Sommerspiele finden in den USA statt.
Von Jochen Klingovsky
Olympia 2026: „Lassen das Herz auf der Bahn“ – Natalie Geisenberger würdigt ihre Nachfolger

Olympia 2026 „Lassen das Herz auf der Bahn“ – Natalie Geisenberger würdigt ihre Nachfolger

Natalie Geisenberger ist ihren Rekord los, nun sind Tobias Wendl und Tobias Arlt die erfolgreichsten deutschen Wintersportler bei Olympia. Was sagt die Ex-Rodlerin dazu?
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord

Olympia 2026 Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben das nächste Gold in Cortina d’Ampezzo geholt. Und damit Tobias Wendl und Tobias Arlt einen sagenhaften Rekord beschert.
Von Dirk Preiß
Olympische Winterspiele: Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine „Lebensleistung“

Olympische Winterspiele Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine „Lebensleistung“

Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Mit sieben Olympia-Goldmedaillen schreibt ein Duo Sportgeschichte.
Olympia 2026: Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Olympia 2026 Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Vor nicht einmal einem Jahr war Federica Brignone schwer verletzt. Nun ist die Italienerin Olympiasiegerin im Super-G. Wie hat sie das geschafft?
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Erst der Crash, dann der Verlobungsring – wilder Tag für Breezy Johnson

Olympia 2026 Erst der Crash, dann der Verlobungsring – wilder Tag für Breezy Johnson

In der Abfahrt ist Breezy Johnsion Olympiasiegerin geworden. Im Super-G landete sie nach einem Sturz um Fangzaun. Im Ziel durfte sie sich dennoch freuen – über einen Verlobungsring.
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Der Fall Heraskewytsch – auf die Tränen folgt die Verantwortung der IOC-Chefin

Olympia 2026 Der Fall Heraskewytsch – auf die Tränen folgt die Verantwortung der IOC-Chefin

Nach dem Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch liegt ein Scherbenhaufen vor allen an diesem Fall Beteiligten. Die neue IOC-Chefin muss Lösungen finden, fordert unser Autor Dirk Preiß.
Von Dirk Preiß
Weitere Artikel zu Olympische Spiele Ski alpin Mailand Cortina dAmpezzo Video
 
 