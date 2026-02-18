Bei den Winterspielen vor vier Jahren in China holen die deutschen Langläuferinnen Gold und Silber. In Italien gibt es nun das ersehnte erste Edelmetall.
18.02.2026 - 15:07 Uhr
Weinend empfing Johannes Rydzek seine Schwester Coletta im Ziel nach dem überraschenden Bronze-Coup der Längläuferinnen im Team Sprint. Wenige Sekunden zuvor war Coletta Rydzek mit einem starken Schlussspurt noch an der Norwegerin Julie Bjervig Drivenes vorbeigezogen und hatte doch noch für die unverhoffte Medaille im deutschen Langlauf-Team gesorgt.