 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Curling-Hype in Deutschland – Frederick Lau sendet begeisterte Botschaft

Olympia 2026 Curling-Hype in Deutschland – Frederick Lau sendet begeisterte Botschaft

Olympia 2026: Curling-Hype in Deutschland – Frederick Lau sendet begeisterte Botschaft
1
Die deutschen Curler auf dem olympischen Eis von Cortina d’Ampezzo haben es offenbar auch Schauspieler Frederick Lau angetan. Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Dei deutschen Curler ziehen die Massen in ihren Bann. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler in begeistert – und schickt eine Video-Botschaft.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Es ist wie fast immer bei Olympischen Spielen in den vergangenen Jahren. Klar, die Begeisterung der Fans ist für viele Sportarten groß. Aber: Anhänger von Skirennen, Biathlon-Staffeln oder Viererbobs gibt es auch sonst. Anders ist es – beim Curling.

 

Wenn bei Olympia die Steine übers Eis fahren, dann bekommt diese Sportart plötzlich viele Fans. Diejenigen, die am Montag im Cortina Olympic Curling Stadium das deutsche Team lautstark unterstützt haben, sind die einen. Aber der Hype erfasst vor allem viele Olympia-Zuschauer in der Heimat. Auch prominente.

Unsere Empfehlung für Sie

Curling bei Olympia 2026: Puls 180, Präzision und ein guter Plan – deutsches Curling-Team hat Großes vor

Curling bei Olympia 2026 Puls 180, Präzision und ein guter Plan – deutsches Curling-Team hat Großes vor

Marc Muskatewitz aus Baden-Baden führt das deutsche Curling-Team bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo an. Er verrät, was den Sport so intensiv und faszinierend macht.

Der Schauspieler Frederick Lau etwa postete dieser Tage folgendes: „Ich möchte euch mitteilen: „Die Berlinale und ich sind mittlerweile Geschichte. Wir sind im Guten auseinander gegangen! Aber es gibt Wichtigeres im Leben: Curling.“ Die Verbandssprecherin nahm daraufhin Kontakt mit Lau auf – der per Videobotschaft noch einmal bestätigte, dass er ein großer Fan der deutschen Mannschaft ist.

„Ihr macht das spitze. Ich bin bei jedem Spiel dabei. Ich freue mich auf mehr“, sagte er – und forderte das Team um Skip Marc Muskatewitz für das nächste Spiel auf: „Haut se wech!“

Drei Spiele stehen in der Vorrunde für die deutsche Mannschaft in Cortina noch an. Am Dienstag geht es gleich zweimal aufs olympische Eis. Gegen Tschechien (9.05 Uhr) und gegen die Schweiz (19.05 Uhr). Ziel ist weiterhin Platz vier, der die Halbfinalteilnahme bedeuten würde. Am Montag waren Freude und Erleichterung groß – nach zwei Niederlagen in Folge siegten die deutschen Curler gegen Schweden mit 7:3. Abseits dessen hat das Team durchaus mitbekommen, dass in Deutschland ein kleiner Curling-Hype ausgebrochen ist. Und: Das Quartett genießt das.

„Es tut gut, mal aus dem Schatten herauszukommen“, sagte am Montag Felix Messenzehl, „auch in der Halle sind Viele, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das ist ein tolles Gefühl. Das bedeutet uns sehr viel und macht sehr viel Spaß.“ Marc Muskatewitz ergänzte: „Es ist eine sehr schönes Erfahrung, denn ansonsten sind wir noch so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es ist schön, dass wir neue Fans dazubekommen.“

Witzige Videos im Netz

Er selbst, erzählte der Kapitän des deutschen Teams, bekomme sehr viele Nachrichten. Der Inhalt: Es mache Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Auch komme das Team sympathisch rüber. „Das ist etwas ganz Tolles“, sagte Muskatewitz, „man begeistern Leute für einen Sport, der vier Jahre lang am Rand läuft.“ Auch, wenn das manchmal seltsame Blüten treibt. Wie zahlreiche Videos im Netz zeigen.

Manche laufen vor ihrem Saugroboter her und wischen mit dem Wischmop. Die einen stellen mit Besen im Hausflur ein Curling-Match nach. Andere mimen menschliche Steine und wässern Turnmatten, damit einer von ihnen gut zu den anderen gleiten kann. Auch der Eis-Macher von Cortina wird im Internet abgefeiert, weil er in einer Art Moonwalk rückwärts übers Eis gleitet, während der frisches Wasser auf der Fläche verteilt. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt – und die Profis schauen sich das gerne an.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympische Heim-Spiele: Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Olympische Heim-Spiele Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Italien will nicht nur ein guter Olympia-Gastgeber sein, sondern auch sportlich erfolgreich – und übertrifft sich selbst: Im Medaillenspiegel liegt das italienische Team auf Rang zwei.

„Ich finde das witzig“, sagte Marc Muskatewitz, „denn ganz egal, was es ist, es zeigt: Die Leute beschäftigen sich mit Curling.“ Im Idealfall noch bis zum Wochenende – dann finden in Cortina d’Ampezzo die Spiele um Medaillen statt.

Weitere Themen

Bob bei Olympia 2026: Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bob bei Olympia 2026 Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Bob fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
Von Florian Huth
Abbruch kostet Medaille: Wut und Frust – deshalb sind die deutschen Skispringer so sauer

Abbruch kostet Medaille Wut und Frust – deshalb sind die deutschen Skispringer so sauer

Eine umstrittene Entscheidung der Jury kostet Philipp Raimund und Andreas Wellinger im Schneechaos von Predazzo die Chance auf eine Olympia-Medaille – die Aufregung ist groß.
Von Jochen Klingovsky
Eisschnelllauf bei Olympia 2026: Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Eisschnelllauf bei Olympia 2026 Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Eisschnelllauf fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
Von Florian Huth
Olympia 2026: Curling-Hype in Deutschland – Frederick Lau sendet begeisterte Botschaft

Olympia 2026 Curling-Hype in Deutschland – Frederick Lau sendet begeisterte Botschaft

Dei deutschen Curler ziehen die Massen in ihren Bann. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler in begeistert – und schickt eine Video-Botschaft.
Von Dirk Preiß
Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Jürgen Klopp beehrt die Biathlon-Olympiasieger von 2014

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Jürgen Klopp beehrt die Biathlon-Olympiasieger von 2014

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Bei Olympia: Eiskunst-Paarlauf: Hase und Volodin gewinnen Bronze

Bei Olympia Eiskunst-Paarlauf: Hase und Volodin gewinnen Bronze

Nach dem Paarlauf-Kurzprogramm lagen Minerva Hase und Nikita Volodin noch in Führung. Doch in der Kür können sie dem Druck nicht ganz standhalten - es reicht aber für eine Medaille.
Olympische Winterspiele: Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob um Sekundenbruchteile

Olympische Winterspiele Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob um Sekundenbruchteile

Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Super-Team abgebrochen: Raimund und Wellinger fehlen 16 Zentimeter zur Medaille

Super-Team abgebrochen Raimund und Wellinger fehlen 16 Zentimeter zur Medaille

Im dichten Schneetreiben von Predazzo wird der Zweier-Wettbewerb auf der Großschanze kurz vor dem Ende abgebrochen – worüber das deutsche Duo alles andere als glücklich ist.
Von Jochen Klingovsky
Olympia 2026: Deutschlands Medaillen-Entscheidungen in der letzten Woche

Olympia 2026 Deutschlands Medaillen-Entscheidungen in der letzten Woche

Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden?
Von Kai Winderl
Olympische Heim-Spiele: Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Olympische Heim-Spiele Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Italien will nicht nur ein guter Olympia-Gastgeber sein, sondern auch sportlich erfolgreich – und übertrifft sich selbst: Im Medaillenspiegel liegt das italienische Team auf Rang zwei.
Von Jochen Klingovsky
Weitere Artikel zu Curling Cortina dAmpezzo Olympische Spiele
 
 