Olympia 2026 Curling-Hype in Deutschland – prominenter Schauspieler begeisterte Botschaft
Dei deutschen Curler ziehen die Massen in ihren Bann. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler in begeistert – und schickt eine Video-Botschaft.
Dei deutschen Curler ziehen die Massen in ihren Bann. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler in begeistert – und schickt eine Video-Botschaft.
Es ist wie fast immer bei Olympischen Spielen in den vergangenen Jahren. Klar, die Begeisterung der Fans ist für viele Sportarten groß. Aber: Anhänger von Skirennen, Biathlon-Staffeln oder Viererbobs gibt es auch sonst. Anders ist es – beim Curling.