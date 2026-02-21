Olympia 2026 Daniela Maier, der Aperol – und die surreale Realität
Daniela Maier hat ihre Goldmedaille im Skicross ausgiebig gefeiert. Und ist überrascht, dass nun die ganze Welt weiß, was sie gerne trinkt.
An den Plan des Bundestrainers Peter Stemmer, die Feier eher gedämpft ausfallen zu lassen, haben sich tatsächlich die meisten Beteiligten gehalten. „Die Männer, die Trainer und die Betreuer“, sagte Daniela Maier, „sind zum Abendessen schon wieder zurück ins Hotel.“ Es galt schließlich, sich auf die Rennen der Skicrosser am Samstag vorzubereiten. Aber – natürlich – gab es Ausnahmen.