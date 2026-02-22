Die Olympia-Bilanz – das sind alle deutschen Medaillen

26 Medaillen hat das deutsche Team bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo gewonnen. Wir zeigen, wer alles Gold, Silber oder Bronze geholt hat.

Dirk Preiß 22.02.2026 - 18:00 Uhr

Vollends zufrieden kann der deutsche Sport nicht sein mit dem Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Es gab zwar zahlreiche Platzierungen zwischen den Rängen eins und acht und auch insgesamt 26 Podestplätze – im Medaillenspiegel ist die deutsche Olympiamannschaft aber auf Rang fünf gerutscht.