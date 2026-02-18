Olympia 2026 Dürr-Drama an Tor eins – nur Mikaela Shiffrin schafft die olympische Wende
Lena Dürr war auf dem besten Weg zu einer olympischen Medaille. Aber schon wieder platzt der Traum. Ein Superstar demonstriert dagegen Stärke.
Lena Dürr war auf dem besten Weg zu einer olympischen Medaille. Aber schon wieder platzt der Traum. Ein Superstar demonstriert dagegen Stärke.
Angesichts dessen, was da gerade passiert war, wirkte Lena Dürr erstaunlich gefasst. Und: Sie wollte sich eine Sache auf keinen Fall entgehen lassen. Also unterbrach sie das Gespräch mit den Journalisten, legte ihren Rucksack zur Seite und lief zurück an eine Stelle, an der sie einen guten Blick hatte. Auf die Siegerehrung des olympischen Slalomrennens in Cortina. Also auf jene Zeremonie, deren Teil die 34-Jährige eigentlich hätte sein sollen.
Nach heftigen Rassismus-Vorwürfen meldet sich Gianluca Prestianni selbst zu Wort. Der Offensivspieler von Benfica Lissabon weist die Anschuldigungen entschieden zurück und spricht von einem Missverständnis.