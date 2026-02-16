Olympia 2026 Einzelkämpferin, aber nicht allein – Emma Weiß und ihr Leben für Gott
Emma Weiß tritt für Deutschland in der Disziplin Aerials an – wird aber so gut wie nicht gefördert. Wie schafft sie es dennoch, in der Weltspitze mitzumischen?
Emma Weiß tritt für Deutschland in der Disziplin Aerials an – wird aber so gut wie nicht gefördert. Wie schafft sie es dennoch, in der Weltspitze mitzumischen?
Wintersport, das wird in vielen Fällen auch bei diesen Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo deutlich, ist meist eine Sache von Individualisten. Sie rasen allein durch den Eiskanal, brettern solo die Abfahrtspiste hinunter – und auch am Schießstand führt den Biathletinnen und Biathleten niemand die Hand. Wer aber die Jubelbilder nach Erfolgen bisher gesehen hat, weiß auch: Hinter jedem Individualerfolg steckt ein mitunter großes Team. Außer bei Emma Weiß.