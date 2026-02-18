Olympia 2026: „Es ist unglaublich“ – Wie der Bobclub Stuttgart das Lochner-Gold feiert

Vor 13 Jahren haben einige Bobsport-Begeisterte den Bobclub Stuttgart Solitude gegründet – der seit Dienstagabend einen Olympiasieger in seinen Reihen hat. Der Präsident Jochen Buck ist nach dem Triumph von Johannes Lochner begeistert – und verspricht einen neuen Plan.

Herr Buck, vor 13 Jahren hatten Sie und einige Freunde des Bobsports in St. Moritz eine Idee...

...mit der wir den Bobsport in Baden-Württemberg wieder aufleben lassen wollten. Viele von uns waren Sponsoren in diesem Bereich und wir dachten: Warum gründen wir nicht einen Verein und machen es richtig.

Zuletzt unterstützte der Verein vor allem Johannes Lochner – der am Dienstag Olympiagold im Zweierbob gewann. Wie haben Sie denn gefeiert?

Der Hansi ist nach der Dopingkontrolle ja gleich zurück ins olympische Dorf, da er am Mittwochmorgen schon wieder Trainingsfahrten im Vierer hatte. Wir haben gemeinsam mit seiner Familie aber natürlich im Kufenstüberl im Deutschen Haus auf ihn angestoßen. Wir hatten es nett.

Jochen Buck ist Präsident des Bobclubs Stuttgart Solitude. Foto: privat

Was bedeutet dieser Erfolg für den Bobclub Stuttgart?

Für uns ist das wirklich unfassbar. Natürlich haben wir von Anfang an Topathleten unterstützt. Und trotzdem war es dann immer besonders, wenn er erste Weltcupsieg passiert, der erste EM-Titel gewonnen wird, die erste WM. Ich muss zugeben: Weil Hansi sich so gut entwickelt hat, waren irgendwann zweite Plätze fast Enttäuschungen. Nun aber einen Olympiasieger im Club zu haben, ist dennoch unglaublich.

Gab es Reaktionen aus der Region Stuttgart?

Die gab es: Ich komme ja aus Geislingen, wo neben mir einst einige Leichtathleten im Bobsport aktiv waren. Nach Dienstagabend haben sich Leute bei mir gemeldet, von denen ich schon Jahre nichts mehr gehört habe. Und: Auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper hat Hansi schon gratuliert.

Johannes Lochner ist Bayer durch und durch. Was entgegnen Sie Leuten, die sagen, der habe mit Stuttgart ja gar nichts am Hut?

Ach, wissen Sie. Das ist doch heutzutage kein großes Thema. Hansi ist seit so vielen Jahren Teil unseres Vereins, zudem besteht eine enge Bindung zu mir und meiner Familie – beruflich wie privat. Ich habe meinen Lehrstuhl an der Hochschule Nürtingen-Geislingen, Hansi hat bei mir seine Master-Thesis geschrieben und wird auch bei mir promovieren.

Seine aktive Karriere beendet er nun aber. Wie geht es für den Bobclub Stuttgart weiter?

Wir haben einen Plan – und ich glaube, der ist gut. Wir werden einen neuen Piloten haben. Mehr kann ich aktuell aber noch nicht verraten. Zumal das Ganze mit Hansi ja noch nicht vorbei ist. Am Wochenende geht es um Gold im Vierer.