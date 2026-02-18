Olympia 2026 „Es ist unglaublich“ – Wie der Bobclub Stuttgart das Lochner-Gold feiert
Seit 13 Jahren gibt es den Bobclub Stuttgart Solitude – nun hat der Verein erstmals einen Olympiasieger in seinen Reihen. Was sagt Präsident Jochen Buck dazu?
Seit 13 Jahren gibt es den Bobclub Stuttgart Solitude – nun hat der Verein erstmals einen Olympiasieger in seinen Reihen. Was sagt Präsident Jochen Buck dazu?
Vor 13 Jahren haben einige Bobsport-Begeisterte den Bobclub Stuttgart Solitude gegründet – der seit Dienstagabend einen Olympiasieger in seinen Reihen hat. Der Präsident Jochen Buck ist nach dem Triumph von Johannes Lochner begeistert – und verspricht einen neuen Plan.
Die Gruppenphase der EHF Champions League 2025/26 läuft bringt wieder Spitzenhandball pur! Alle Infos zu Teams, Gruppen, Modus, Übertragung und Preisgeld der aktuellen Saison im Überblick.