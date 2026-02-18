 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. „Es ist unglaublich“ – Wie der Bobclub Stuttgart das Lochner-Gold feiert

Olympia 2026 „Es ist unglaublich“ – Wie der Bobclub Stuttgart das Lochner-Gold feiert

Olympia 2026: „Es ist unglaublich“ – Wie der Bobclub Stuttgart das Lochner-Gold feiert
1
Johannes Lochner (li.) hat mit Georg Fleischhauer Gold im Zweierbob gewonnen. Foto: Robert Michael/dpa

Seit 13 Jahren gibt es den Bobclub Stuttgart Solitude – nun hat der Verein erstmals einen Olympiasieger in seinen Reihen. Was sagt Präsident Jochen Buck dazu?

Sport: Dirk Preiß (dip)

Vor 13 Jahren haben einige Bobsport-Begeisterte den Bobclub Stuttgart Solitude gegründet – der seit Dienstagabend einen Olympiasieger in seinen Reihen hat. Der Präsident Jochen Buck ist nach dem Triumph von Johannes Lochner begeistert – und verspricht einen neuen Plan.

 

Herr Buck, vor 13 Jahren hatten Sie und einige Freunde des Bobsports in St. Moritz eine Idee...

...mit der wir den Bobsport in Baden-Württemberg wieder aufleben lassen wollten. Viele von uns waren Sponsoren in diesem Bereich und wir dachten: Warum gründen wir nicht einen Verein und machen es richtig.

Zuletzt unterstützte der Verein vor allem Johannes Lochner – der am Dienstag Olympiagold im Zweierbob gewann. Wie haben Sie denn gefeiert?

Der Hansi ist nach der Dopingkontrolle ja gleich zurück ins olympische Dorf, da er am Mittwochmorgen schon wieder Trainingsfahrten im Vierer hatte. Wir haben gemeinsam mit seiner Familie aber natürlich im Kufenstüberl im Deutschen Haus auf ihn angestoßen. Wir hatten es nett.

Jochen Buck ist Präsident des Bobclubs Stuttgart Solitude. Foto: privat

Was bedeutet dieser Erfolg für den Bobclub Stuttgart?

Für uns ist das wirklich unfassbar. Natürlich haben wir von Anfang an Topathleten unterstützt. Und trotzdem war es dann immer besonders, wenn er erste Weltcupsieg passiert, der erste EM-Titel gewonnen wird, die erste WM. Ich muss zugeben: Weil Hansi sich so gut entwickelt hat, waren irgendwann zweite Plätze fast Enttäuschungen. Nun aber einen Olympiasieger im Club zu haben, ist dennoch unglaublich.

Gab es Reaktionen aus der Region Stuttgart?

Die gab es: Ich komme ja aus Geislingen, wo neben mir einst einige Leichtathleten im Bobsport aktiv waren. Nach Dienstagabend haben sich Leute bei mir gemeldet, von denen ich schon Jahre nichts mehr gehört habe. Und: Auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper hat Hansi schon gratuliert.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Historisches Gold! Johannes Lochner am ersten Ziel seiner Träume

Olympia 2026 Historisches Gold! Johannes Lochner am ersten Ziel seiner Träume

Johannes Lochner hat sich seinen Traum von einer Goldmedaille zum Abschluss seiner Karriere erfüllt. Fertig ist der Bobpilot vom BC Stuttgart im Eiskanal von Cortina aber noch nicht.

Johannes Lochner ist Bayer durch und durch. Was entgegnen Sie Leuten, die sagen, der habe mit Stuttgart ja gar nichts am Hut?

Ach, wissen Sie. Das ist doch heutzutage kein großes Thema. Hansi ist seit so vielen Jahren Teil unseres Vereins, zudem besteht eine enge Bindung zu mir und meiner Familie – beruflich wie privat. Ich habe meinen Lehrstuhl an der Hochschule Nürtingen-Geislingen, Hansi hat bei mir seine Master-Thesis geschrieben und wird auch bei mir promovieren.

Seine aktive Karriere beendet er nun aber. Wie geht es für den Bobclub Stuttgart weiter?

Wir haben einen Plan – und ich glaube, der ist gut. Wir werden einen neuen Piloten haben. Mehr kann ich aktuell aber noch nicht verraten. Zumal das Ganze mit Hansi ja noch nicht vorbei ist. Am Wochenende geht es um Gold im Vierer.

Weitere Themen

Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Mega-Schlange vor dem Merchandising-Shop beim Slalom

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Mega-Schlange vor dem Merchandising-Shop beim Slalom

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Nationalmannschaft als Playmobil: Wann kann man die Figuren kaufen?

Nationalmannschaft als Playmobil Wann kann man die Figuren kaufen?

Florian Wirtz, Jamal Musiala und Joshua Kimmich im Mini-Look: Playmobil plant zur WM 2026 eine DFB-Kollektion – Fans brauchen allerdings noch etwas Geduld.
Von Florian Huth
Eishockey Olympia 2026: Deutschland vs Slowakei heute live - Spielplan im Viertelfinale, TV und Stream

Eishockey Olympia 2026 Deutschland vs Slowakei heute live - Spielplan im Viertelfinale, TV und Stream

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Eishockey-Programm und alle Infos zur Übertragung.
Von Kai Winderl
Neue Sportart Skibergsteigen: Nur der Sprint passt ins olympische TV-Format

Neue Sportart Skibergsteigen Nur der Sprint passt ins olympische TV-Format

Skibergsteigen feiert seine Olympia-Premiere, allerdings ist in Bormio nur ein Teil seiner Faszination zu sehen – weil erneut eine Sportart ins olympische Format gepresst wird.
Von Jochen Klingovsky
Olympia-Kolumne: Hase will das Hermelin – und Bumsi sein Revier zurück

Olympia-Kolumne Hase will das Hermelin – und Bumsi sein Revier zurück

Maskottchen gehören zu Olympischen Spielen wie die fünf Ringe. Dumm nur, wenn sie abhandenkommen – und andere tierische Kultobjekte verdrängen.
Von Dirk Preiß
ATP Qatar Open 2026: Spielplan, TV-Übertragung und Livestream des Tennisturniers

ATP Qatar Open 2026 Spielplan, TV-Übertragung und Livestream des Tennisturniers

In Doha läuft aktuell das Tennis-Highlight Qatar ExxonMobil Open 2026. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, dem Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.
Von Florian Huth
Olympia heute live im TV und Stream: Zeitplan und Entscheidungen am Mittwoch in der ARD und im ZDF

Olympia heute live im TV und Stream Zeitplan und Entscheidungen am Mittwoch in der ARD und im ZDF

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 18. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
Von Kai Winderl
Handball Champions League heute live: Wer überträgt SC Magdeburg und Füchse Berlin im TV und Stream?

Handball Champions League heute live Wer überträgt SC Magdeburg und Füchse Berlin im TV und Stream?

Die EHF Champions League der Männer geht ab dem 18. Februar 2026 mit dem 11. Vorrundenspieltag weiter. Doch wo laufen die Partien im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.
Von Florian Huth
Handball Champions League 2025/26: Modus, Mannschaften, Übertragung und Preisgeld

Handball Champions League 2025/26 Modus, Mannschaften, Übertragung und Preisgeld

Die Gruppenphase der EHF Champions League 2025/26 läuft bringt wieder Spitzenhandball pur! Alle Infos zu Teams, Gruppen, Modus, Übertragung und Preisgeld der aktuellen Saison im Überblick.
Von Florian Huth
Olympische Winterspiele 2026: Lochner am Gold-Ziel: Endlich besser als Onkel Rudi

Olympische Winterspiele 2026 Lochner am Gold-Ziel: Endlich besser als Onkel Rudi

Der ewige Zweite hat endlich Gold. Johannes Lochner versüßt seine Bob-Rente mit dem Olympiasieg im kleinen Schlitten. Edelfan Jürgen Klopp erweist sich als Glücksbringer.
Weitere Artikel zu Bob Interview
 
 