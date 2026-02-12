Olympia 2026 Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht
Vor nicht einmal einem Jahr war Federica Brignone schwer verletzt. Nun ist die Italienerin Olympiasiegerin im Super-G. Wie hat sie das geschafft?
Als das Wunder vollbracht, die Goldmedaille sicher und ein atemberaubendes Comeback seine unerwartete Krönung erfahren hatte, da packten die italienischen Gastgeber das ganz große Besteck aus. Noch bevor bei der Siegerehrung des olympischen Super-G-Rennens die Nationalhymne ertönte, donnerten einige Kampfjets über Cortina d’Ampezzo und die Tofana. Sie hinterließen Kondensstreifen in Grün, Weiß und Rot – und ehrten damit die Siegerin des Tages. Die vor zehn Monaten noch nicht einmal wusste, ob sie jemals wieder Skifahren würde können.