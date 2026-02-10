Am späten Montagabend hat sich Lindsey Vonn erstmals nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo geäußert. Zahlreiche Sportkollegen und Prominente haben reagiert.
10.02.2026 - 00:33 Uhr
Fast eineinhalb Tage herrschte Unsicherheit, wurde spekuliert, gemutmaßt. Dann sorgte am Montagabend Lindsey Vonn selbst für Klarheit. Bei ihrem kapitalen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo am Sonntag hat sich die amerikanische Skirennläuferin einen „komplizierten Schienbeinbruch“ zugezogen. Das gab sie auf Instagram bekannt.