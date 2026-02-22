Olympia 2026 Johannes Lochner schlägt Francesco Friedrich erneut – und hat ihm zu danken
Johannes Lochner hat mit seinem Team auf Gold im Viererbob gewonnen. Damit endet seine Karriere herausragend. Und auch ein besonderes Duell ist nun Geschichte.
Im letzten Lauf musste er nicht mehr volles Risiko gehen. „Ich konnte es genießen“, sagte Johannes Lochner – nachdem er im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo nach Gold im Zweierbob auch im Vierer triumphiert hatte. Danach aber setzte er dann doch noch einmal alles auf eine Karten – und zum Salto an.