Olympia 2026 Julia Taubitz – warum die Olympiasiegerin nun zur Aufbauhelferin wird
Rodlerin Julia Taubitz genießt ihren Olympiasieg in Cortina d’Ampezzo, denkt aber auch an eine traurige Teamkollegin.
Sollte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch jemand Julia Taubitz im Deutschen Haus in Cortina d’Ampezzo als vermisst gemeldet haben, kann die Suche nun eingestellt werden. Die Olympiasiegerin im Rodeln ist am nächsten Morgen gesund und munter wieder aufgetaucht – und hatte auch eine Erklärung für ihr plötzliches Verschwinden parat.
