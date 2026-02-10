Olympia 2026 Julia Taubitz – wie es die Rodlerin aus dem tiefen Tal auf den Olymp schaffte
Julia Taubitz hat in Cortina d’Ampezzo Olympia-Gold gewonnen – und nutzt dabei eine bittere Erfahrung, die sie vor vier Jahren viele Tränen gekostet hat.
Wie sehr im Sport Freud und Leid beieinander liegen, ist hinlänglich bekannt. Weiterer Beweise bedarf es eigentlich nicht. Am Dienstagabend gab es im Eiskanal „Eugenio Monti“ in Cortina d’Ampezzo dennoch einen. Mit zwei deutschen Rodlerinnen in den Hauptrollen.