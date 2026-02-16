 
  Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten

Olympia 2026 Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten

Olympia 2026: Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten
1
Christopher Grotheer mit seiner Frau Mary-Ann beim Empfang im Deutschen Haus in Cortina d’Ampezzo.   Foto: /Funke Foto Services

Nach zweimal Bronze in Cortina d’Ampezzo beendet Christopher Grotheer seine Skeleton-Karriere – und überrumpelt damit selbst seine Frau.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Die sportliche Entscheidung war bereits gefallen, da verkündete Christopher Grotheer eine grundsätzlichere. Mit tränenerstickter Stimme. „Das war mein letzter Lauf“, sagte der Skeletonfahrer – und fügte wie zur Sicherheit, dass die Botschaft auch bei allen richtig angekommen ist, nach: „Das ist mein Karriereende.“ Und es war ein Abschluss, mit dem der 33-Jährige bestens leben konnte.

 

Klar, im deutschen Skeleton-Lager hatten sie sich zum Finale ihrer Rennen im olympischen Eiskanal von Cortina d’Ampezzo noch ein bisschen mehr ausgerechnet. Auf Gold habe man „spekuliert“, sagte der Verbandsvorstand Thomas Schwab. „Historisches“ wollte Bundestrainer Christian Baude erreichen. Denn erstmals wurden am Sonntagabend ja Olympia-Medaillen im Team-Wettbewerb vergeben.

