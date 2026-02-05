Olympia 2026 Kritik, Kommerz – und dennoch neuer Glanz? Wie Italien profitieren will
In Norditalien beginnen an diesem Freitag die Olympischen Winterspiele. Kann das neue Konzept überzeugen und den Ausrichtern zu neuem Glanz verhelfen?
Für den ersten Eindruck gibt’s keine zweite Chance? Dann hat Cortina d’Ampezzo nun tatsächlich jene Probleme, die alle Mahner und Zweifler vorausgesagt haben. Denn wer kurz vor dem Start der 25. Olympischen Winterspiele den Dolomitenort erreicht, sieht: Bagger, schweres Gerät, unzählige Menschen mit Schaufeln.