Am Sonntag stürzte Lindsey Vonn schwer in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo. Mittlerweile ist der US-Star operiert. Nun sendete Vonn ein erstes Foto aus der Klinik.

Dirk Preiß 12.02.2026 - 00:56 Uhr

Zwei Tage nach ihren fürchterlichen Sturz in der Abfahrt der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo hatte sich Lindsey Vonn auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich bereue nichts.“ Das war eine der Kernbotschaften. Die heute 41-Jährige hatte zunächst ihr Comeback im Ski-Weltcup gegeben. Dann trat sie trotz einer Kreuzbandverletzung in der Abfahrt in Cortina an. Ihr Ziel war eine zweite olympische Goldmedaille nach 2010.