Breezy Johnson hat Gold in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo gewonnen. Nach der Siegerehrung ging ihre Medaille kaputt – es ist nicht die erste.
08.02.2026 - 16:09 Uhr
Sofia Goggia konnte und wollte nicht länger warten. „Gibt es noch Fragen an mich?“, fragte die Italienerin auf der Pressekonferenz nach der olympischen Abfahrt in Cortina d’Ampezzo. „Falls nicht“, ergänzte sie, „würde ich gehen. Denn ich muss dringend auf die Toilette.“ Die Bronzemedaillengewinnerin also ging – und verpasste dadurch interessante Details, die Breezy Johnson zum Besten gab.