Wenn Marc Callan rückwärts über das Eis tippelt, werden Erinnerungen an einen Pop-Star wach. Der Schotte sorgt mit seiner eigentlich hochkomplexen Arbeit bei Olympia für Erheiterung.
14.02.2026 - 14:42 Uhr
Er ist einer der heimlichen Stars der Winterspiele in Italien und sein persönlicher Moonwalk schon jetzt ein Internet-Hit: Mark Callan sorgt als Eismeister in Cortina d’Ampezzo nicht nur für ideale Bedingungen bei den olympischen Curling-Wettbewerben, sondern auch für Erheiterung auf den Rängen und in den sozialen Medien.