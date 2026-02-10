 
  Rapper Snoop Dogg wird „Ehrentrainer" der USA

Olympia 2026 Rapper Snoop Dogg wird „Ehrentrainer" der USA

Olympia 2026: Rapper Snoop Dogg wird „Ehrentrainer“ der USA
Gibt alles bei Olympia: Snoop Dog

Die Rap-Ikone sorgt wie bereits 2024 in Paris auch dieses Mal wieder für Aufsehen bei den Olympischen Spielen. Nun zeigt er sich beim Curling.

Mit viel Gefühl lässt Snoop Dogg den Curling-Stein aus seiner Hand gleiten und schickt ihn auf seine Reise auf der glatten Eisfläche. Wenig später nimmt er den Besen in die Hand und stellt seine Wisch-Künste unter Beweis. Alles ganz stilvoll mit Sonnenbrille und Goldkettchen. Und mit Erfolg: Das US-Team der Curler nimmt den Rapper in sein Team auf. Aufnahmetest bestanden.

 

Er macht munter weiter

Es scheint höchste Zeit zu sein, Snoop Dogg offiziell ins Olympische Team aufzunehmen. Bei den Sommerspielen in Paris 2024 wurde er schon zum inoffiziellen Maskottchen erkoren. Und er macht bei den Winterspielen in Italien munter weiter mit seinem Unterhaltungsprogramm – und um seine Allrounder-Qualitäten auszubauen. Die USA würdigten diese Leistung jüngst und ernannten den Rapper zum Ehrentrainer der US-Amerikaner – ganz offiziell bestätigt vom Olympischen Komitee des Landes.

Fan von Malinin

Dabei zeigt sich Snoop Dogg in Italien nicht nur als Unterstützer am Rand oder als TV-Experte, sondern auch bodenständig als Fan. Allen voran vom zweimaligen Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin, dem er glatt eine „10 von 10“ für seine Künste attestierte. Okay, zugegeben, der Olympiasieg wäre auch noch ganz nett, aber mit Snoop Dogg an der Seite sollte das ja kein Problem werden.

