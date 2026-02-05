Olympia 2026 Russland bleibt zur Neutralität verpflichtet
Auch bei den Olympischen Winterspielen im Norden Italiens sind nur wenige Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dabei – doch die Rückkehr ist nicht mehr fern.
Politische Botschaften sind bei olympischen Wettkämpfen untersagt, doch manchmal ist die Lage zu bedrohlich, um zu schweigen. Dachte sich zumindest Wladyslaw Heraskewytsch. Also hielt der Skeleton-Pilot aus Kiew nach seinem dritten Lauf im Zielbereich des Eiskanals von Yanqing ein selbst gebasteltes Schild in die Höhe. „No war in Ukraine“ stand darauf zu lesen. Kein Krieg in der Ukraine. Das war im Februar 2022.