 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord

Olympia 2026 Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord

Olympia 2026: Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord
1
Die deutsche Gold-Staffel: Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger und Magdalena Matschina. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben das nächste Gold in Cortina d’Ampezzo geholt. Und damit Tobias Wendl und Tobias Arlt einen sagenhaften Rekord beschert.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Was der erste Gedanke war, als sie damals erstmals gemeinsam auf dem Schlitten saßen? „Hoffentlich kommen wir heile runter.“ Sagte Tobias Arlt – und musste schmunzeln. Denn diese Anekdote hört sich mit dem Wissen von heute irgendwie seltsam an. Denn aus dem Zusammenkommen von Tobias Arlt und Tobias Wendl wurde eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die am Donnerstagabend in Cortina d’Ampezzo ihr Maximum erreichte. Denn die beiden sind nun deutsche Rekord-Olympioniken.

 

„Das“, sagte Tobias Wendl, „ist eine riesengroße Ehre.“ Und eine riesige Leistung. An der sie in den italienischen Dolomiten am Donnerstag ihren Anteil hatten. Gemeinsam mit Julia Taubitz, Max Langenhan und dem Damen-Doppelsitzer Dajana Eitberger/Magdalena Matschina holten „die Tobis“ in der olympischen Teamstaffel ihr siebtes Gold bei Winterspielen. Am Tag zuvor hatten sie mit ihrer gewonnenen Bronzemedaille mit Natalie Geisenberger – ebenfalls Rodlerin – gleichgezogen. Nun gehört ihnen der Rekord allein.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Olympia 2026 Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Vor nicht einmal einem Jahr war Federica Brignone schwer verletzt. Nun ist die Italienerin Olympiasiegerin im Super-G. Wie hat sie das geschafft?

„Die beiden sind so krass“, sagte Max Langenhan – und war stolz darauf, dass er dem bayerischen Duo diese siebte Goldmedaille mit schenken konnte. Dass er selbst nun Doppel-Olympiasieger von Cortina ist, hörte sich für den 26-Jährigen aus Friedsrichsroda dagegen irgendwie nicht so ganz realistisch an. „Ich schäme mich fast ein bisschen dafür“, sagte er. Was er nach zwei starken Wettkämpfen nicht im Geringsten muss.

Langenhan war am Donnerstag als Dritter in den Eiskanal gestartet. Begonnen hatte Julia Taubitz, die Einzel-Olympiasiegerin von Cortina. Die gab zwar zu, den Start ein wenig „verschlafen“ zu haben, steigerte sich dann aber. Unten verfehlte sie dann noch fast das Touchpad (quasi der Staffelstab im Rodeln), kam aber mit Vorsprung auf die bis dahin führenden Österreicherinnen und Österreicher im Ziel an. Dann übernahmen Tobias Wendl und Tobias Arlt.

Tobias Arlt und Tobias Wendl mit Julia Taubitz (v. li.). Foto: Robert Michael/dpa

Die hatten in den vergangenen Tagen ja so ihre liebe Mühe gehabt mit dem neuen Eiskanal in Cortina d’Ampezzo. Hatten vor der Doppelsitzer-Konkurrenz fast die ganze Nacht und dann am Morgen an ihrem Schlitten getüftelt. Am Ende waren sie glückselig, Bronze gewonnen zu haben. In der Teamstaffel war von den Problemen nicht mehr viel zu sehen. Sie bauten den Vorsprung aus. Nachdem Max Langenhan diesen verteidigt hatte, mussten Dajana Eitberger und Magdalena Matschina das Gold noch nach Hause bringen.

Auch die beiden leisteten sich keine großen Fehler, sodass der Jubel im Ziel riesengroß war. „Das“, sagte der Bundestrainer Patric Leitner, der eine zufriedene Rodel-Bilanz zog, „war eine absolute Teamleistung.“ Alle, die daran beteiligt waren, könnten „stolz“ darauf sein. Was sie auch waren.

Weikert würdigt eine „Lebensleistung“

Julia Taubitz, vor vier Jahren noch der Pechvogel in der Bahn von Peking, spürte eine innere „Dankbarkeit und Zufriedenheit“. Dajana Eitberger erinnerte noch einmal daran, was sie in den vergangenen Jahren durchlebt hat – riesige sportliche Konkurrenz, den Stützpunktwechsel, Schwangerschaft und Geburt, den Umzug vom Einer in den Doppelsitzer („von Go-Kart in den Lkw“). Max Langenhan dankte wie schon nach seinem Einzel-Triumph allen Wegbegleitern. Und Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten ihren Rekord, der ihnen eigentlich gar nicht so wichtig ist. „Deshalb“, sagte Tobias Wendl, „betreiben wir diesen Sport nicht.“ Sie tun es „aus Leidenschaft“ – und sind seit über einem Jahrzehnt das Maß aller Dinge.

Doppelsieg in Sotschi (2014), als es erstmals die Teamstaffel gab. Doppelsieg 2018 in Pyeongchang, Doppelsieg 2022 bei den Corona-Spielen von Peking. „Auch wir hatten schwierige Zeiten“, sagte Tobas Arlt, „das Wichtigste ist aber, dass man dann weitermacht.“ Das, ergänzte er, wolle er auch jüngeren Sportlern mitgeben. Als er das sagte, spürte er „Gänsehaut“ am ganzen Körper. Vielleicht auch, weil er wusste, dass das siebte Olympiagold auch eine Abschiedsmedaille ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Ein Startverbot, Tränen – und jede Menge Diskussionen

Olympia 2026 Ein Startverbot, Tränen – und jede Menge Diskussionen

Der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch wollte bei den Spielen in Cortina d’Ampezzo im Skeleton starten – und an Kriegsopfer erinnern. Nun ist er ausgeschlossen worden. Warum?

„Das war unser letztes olympisches Rennen“, bestätigte Tobias Wendl. Passend dazu sagte Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB): „Herzlichen Glückwunsch zu dieser Lebensleistung. Die gesamte Mannschaft verneigt sich vor euch.” Enden soll die Karriere am Königsee, wenn dort der bei einem Unwetter zerstörte Eiskanal wieder betriebsbereit ist. Passend wäre: die WM dort im Jahr 2028.

Ein paarmal müssten sie bis dahin aber noch heile unten ankommen.

Weitere Themen

Olympische Winterspiele: Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine „Lebensleistung“

Olympische Winterspiele Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine „Lebensleistung“

Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Mit sieben Olympia-Goldmedaillen schreibt ein Duo Sportgeschichte.
Olympia 2026: Erst der Crash, dann der Verlobungsring – wilder Tag für Breezy Johnson

Olympia 2026 Erst der Crash, dann der Verlobungsring – wilder Tag für Breezy Johnson

In der Abfahrt ist Breezy Johnsion Olympiasiegerin geworden. Im Super-G landete sie nach einem Sturz um Fangzaun. Im Ziel durfte sie sich dennoch freuen – über einen Verlobungsring.
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Der Fall Heraskewytsch – auf die Tränen folgt die Verantwortung der IOC-Chefin

Olympia 2026 Der Fall Heraskewytsch – auf die Tränen folgt die Verantwortung der IOC-Chefin

Nach dem Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch liegt ein Scherbenhaufen vor allen an diesem Fall Beteiligten. Die neue IOC-Chefin muss Lösungen finden, fordert unser Autor Dirk Preiß.
Von Dirk Preiß
Snowboarden bei Olympia: Scotty James – ein Leben in voller Balance

Snowboarden bei Olympia Scotty James – ein Leben in voller Balance

Scotty James ist eine Snowboard-Legende – nun will er in der Halfpipe von Livigno endlich auch Olympia-Gold gewinnen. Doch das Niveau in der Weltspitze ist enorm hoch.
Von Jochen Klingovsky
Olympische Winterspiele 2026: Olympia-Eskalation: Ukrainer nach Helm-Streit ausgeschlossen

Olympische Winterspiele 2026 Olympia-Eskalation: Ukrainer nach Helm-Streit ausgeschlossen

Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch darf wegen eines Helms mit Bildern getöteter Sportler nicht bei Olympia starten. Das IOC bleibt hart - und löst Wut in der Ukraine aus.
Olympische Winterspiele: Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Olympische Winterspiele Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits einige Medaillen gewonnen. Alle Infos zum aktuellen Medaillenspiegel.
Von Kai Winderl
Olympische Winterspiele: Aicher und Weidle-Winkelmann scheiden in Super-G aus

Olympische Winterspiele Aicher und Weidle-Winkelmann scheiden in Super-G aus

Nach zwei Medaillen geht Deutschlands Ski-Duo mit großen Ambitionen in den olympischen Super-G. Doch dann patzen beide - ähnlich wie andere Favoritinnen.
Olympiasieger im Skispringen: Göppinger Philipp Raimund – der „Kopf macht den Affen“

Olympiasieger im Skispringen Göppinger Philipp Raimund – der „Kopf macht den Affen“

Der Gold-Coup auf der Normalschanze wirkt bei Philipp Raimund nach – dabei will der in Göppingen geborene Skispringer auf der Großschanze die nächste Medaille holen.
Von Jochen Klingovsky
Olympia heute live im TV und Stream: So läuft der Donnerstag in der ARD und im ZDF

Olympia heute live im TV und Stream Der Olympia-Mittwoch bei ARD und ZDF im Free-TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 12. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
Von Kai Winderl
Olympische Winterspiele: „Alkoholprobleme“: Finnischer Skisprung-Trainer muss gehen

Olympische Winterspiele „Alkoholprobleme“: Finnischer Skisprung-Trainer muss gehen

Finnlands Skisprung-Team sorgt bei den Olympischen Winterspielen nur neben der Schanze für Schlagzeilen. Der Trainer muss mit sofortiger Wirkung nach einem Vorfall abreisen.
Weitere Artikel zu Rodeln Rekord Tobias Wendl Tobias Arlt Olympische Spiele Cortina dAmpezzo
 
 