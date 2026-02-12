Olympia 2026 Staffel-Gold im Rodeln – die „Team-Leistung“ führt zum Mega-Rekord
Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben das nächste Gold in Cortina d’Ampezzo geholt. Und damit Tobias Wendl und Tobias Arlt einen sagenhaften Rekord beschert.
Was der erste Gedanke war, als sie damals erstmals gemeinsam auf dem Schlitten saßen? „Hoffentlich kommen wir heile runter.“ Sagte Tobias Arlt – und musste schmunzeln. Denn diese Anekdote hört sich mit dem Wissen von heute irgendwie seltsam an. Denn aus dem Zusammenkommen von Tobias Arlt und Tobias Wendl wurde eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die am Donnerstagabend in Cortina d’Ampezzo ihr Maximum erreichte. Denn die beiden sind nun deutsche Rekord-Olympioniken.